Mirador Balcarce: Il nuovo spazio pubblico è stato aperto a Logan

Il comune di Luján de Cuyo ha presentato a Nuovo spazio pubblico Completamente rinnovato, si trova in Calle Balcarce e la salita al Parco Urbano Luján. Si tratta di Il punto di vista di Balcarceche è collegata al Parco Humberto Ferri da sentieri e Pista ciclabile di oltre 5 km di sviluppo.

È inoltre collegato da un veicolo a entrambi i parchi (Ferri e Urbano Luján) attraverso a 35 metri di diametro. È decorato con trame e piante secche e include due adesivi con scritte sul corpo Ho vissuto Logan.

Taglio del nastro fatto dal sindaco Braganolo.

Il belvedere Balcarsi, disegnato e progettato dalla Segreteria Lavori Pubblici del Comune, è una fascia di ca. 10.500 mq. Inoltre è incorniciato con un’estensione corrimano È lungo 200 metri e simula l’antico muro che è ancora conservato Viste di Calle 9 Julio e Lamadrid.

Inoltre, contiene arredi urbani, come panchine e lettiere. Questi elementi sono di manifattura comunale, così come i gabbioni, i cordoni ei pali della luce pedonale. Inoltre, Balcarce Viewpoint contiene a Settore predisposto per il posizionamento di locali di degustazione mobili, tipo food truck, che sono circondati da gabbie fatte di rete metallica e piene di rocce che hanno diversi livelli di terreno. Queste coperture, poste a diverse altezze, sono collegate da rampe pedonali da dove si può vedere Vista completa del parco urbano di Luján.

Infine, vengono incorporate le nuove luci a LED e l’illuminazione stradale che accompagnano i marciapiedi interni in cemento e asfalto. Almeno 50 nuovi silvicoltori, il ripristino degli impianti esistenti e un nuovo impianto di irrigazione a goccia hanno completato il progetto, presentato con Atto di Protocollo alla Musica dal Duo Reitano-Rojas.

Braganolo ha raccontato i dettagli dello spazio pubblico restaurato.

Ha partecipato alla cerimonia di apertura Il sindaco Sebastiano Braganolo; Capo di Stato Maggiore, Esteban Alaceno; la regina della vendemmia Emilia Rocío Silva e il viceré Maria Emilia Campagnani; Autorità comunali e residenti della regione.