Amnesty International ha rivelato che la zona migliore si trova vicino al mare. Foto: Composizione LR / Banca dell'ovosperma / Viaggio in Perù

Metropolitana Lima È composto da 43 giurisdizioni. In ognuna di esse si trovano zone turistiche, centri commerciali, ospedali, università, luoghi di divertimento ed altri centri di servizi che permettono ad una persona di soggiornare comodamente nella zona menzionata. Tuttavia, secondo l'intelligenza artificiale (AI) ChatGPT, c'è solo un'area nella capitale peruviana in cui è meglio vivere se si Madre o padre single Non è né San Isidro, né Jesús María, né Molina. di cosa sta parlando?

Per rispondere a questa domanda, il chatbot di OpenIA, ChatGPT, si è affidato alla qualità della vita, al livello di sicurezza, alle zone verdi e all'accessibilità di vari servizi. Qui vi diciamo quale giurisdizione a Lima è stata selezionata dall'intelligenza artificiale.

Qual è la zona migliore della zona metropolitana di Lima in cui vivere se sei una madre o un padre single?

Secondo ChatGPT, Miraflores è la zona migliore nella zona metropolitana di Lima in cui soggiornare se sei una madre o un padre single. Questo perché lo stato di Lima si distingue per la sua combinazione di sicurezza, accessibilità ai servizi e qualità della vita.

Amnesty International ha sottolineato che Miraflores è conosciuta come una delle zone più sicure di Lima, una considerazione essenziale per i genitori single che cercano un ambiente privo di rischi in cui crescere i propri figli. Allo stesso modo, lo stato di Miraflores offre una gamma di opzioni educative di alta qualità, dagli asili nido alle scuole, e buoni servizi sanitari, comprese cliniche e ospedali.

Miraflores è la zona migliore di Lima in cui vivere se sei un genitore single, secondo Amnesty International. Foto: Vittorio

D'altro canto, la zona di Miraflores dispone di numerosi parchi e spazi aperti, che offrono opportunità per attività all'aria aperta e intrattenimento per tutta la famiglia, come il Parco Kennedy o il Malecón. Inoltre, l’AI ha confermato che questo luogo offre un facile accesso a supermercati, negozi, ristoranti e altri servizi essenziali. Ciò semplifica la gestione quotidiana di una casa monoparentale.