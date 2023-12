Miravia lascia questo controller Xbox rosa a un prezzo basso e lo rende il regalo perfetto per i Re Magi

Acquistando dall'app Miravia, possiamo accedere allo sconto su questo fantastico telecomando di Microsoft

Non importa quanti anni sono passati, sempre più alternative abbiamo a portata di mano, Tastiera, mouse E la console è un trio di periferiche che non solo non passa mai di moda, ma sembra anche un must in qualsiasi configurazione di gioco. Perché a seconda del genere che giochiamo, l'uno e l'altro ci offrono un'esperienza difficile da eguagliare. Pertanto, nella misura massima possibile, Dovremmo avere i migliori modelli consentiti dalle nostre tasche.

Controller Wireless per Xbox – Rosa intenso | Rosa intenso *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Tuttavia, per ottenere un buon controller wireless e multipiattaforma, non devi spendere molto. Al contrario: abbiamo opzioni interessanti come quelle di Microsoft per Xbox Series Di solito ad un prezzo irresistibile. È il caso di questo modello che Miravia ci propone a soli 39,89 euro.

Con un prezzo al dettaglio consigliato solitamente attorno ai 60€, ora ridotto a poco più di 50€ da Miravia e con un prezzo finale di poco inferiore ai 40€ acquistandolo dall'app Store, sfruttando il coupon associato, il Microsoft Remote di ultima generazione per Xbox Serie X|S È rosa e caramello. E Un regalo dei Re Magi per tutti i tipi di giocatoriQuesto grazie alla sua eccellente compatibilità con tutti i tipi di piattaforme.

Guardiamo quel controller wireless Funzionamento a batteriaMa possiamo usarlo anche via cavo e possiamo aggiungergli una batteria ricaricabile. Rispetto alle generazioni precedenti Ha migliorato la traversa, la presa e i grilletti. Aggiungi un pulsante nel processo compagno Permettendoci di condividere rapidamente riprese video o foto con la community. E tutto questo con un'ergonomia brutale perfetta per tutti i tipi di giocatori.

Altre offerte

Ricordatelo iscrivendoti Amazon Prime Hai una prova gratuita di 30 giorni Puoi usufruire di altri servizi come Primo Video . Puoi anche provare servizi come Kindle illimitato Anche udibile .

Potrai essere sempre aggiornato ed informato Principali offerte e novità da 3DJuegos Sul nostro canale cavo O nei nostri file personali Twitter E Facebook .

Super offerte disponibili oggi

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Intel Core i5-12400F / 16 GB / 1 TB SSD / RTX 3060 pronto all'uso PcCom *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Twin Edge 8GB GDDR6 DLSS3 *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Nota: alcuni dei collegamenti pubblicati qui sono collegamenti di affiliazione e possono fornire entrate.

Immagine | Microsoft

Scegliendo 3DJuegos | Dopo più di due anni ho dovuto mandare in pensione la mia vecchia scheda grafica. Ho scelto la RX 7800 XT e non potrei essere più felice

Nei giochi 3D | Le 5 migliori schede grafiche con DLSS 3: quale scegliere? Suggerimenti e raccomandazioni