Mirtha Vázquez per il seggio peruviano Lieber: ‘Hanno bisogno di spazio per un migliore coordinamento’ Vladimir Cerrone Video del voto di fiducia del Congresso nndc | Politica

Primo ministro , Mirtha Vasquez, si ritiene che posto peruviano gratuito “Ha ancora bisogno di spazio per coordinarsi meglio”, viste le presunte contraddizioni nel partito di governo.

Ha detto ai giornalisti che l’autorità esecutiva “aperti a partecipare” Per i legislatori filo-governativi che vogliono incontrarla e che aspetteranno di incontrarsi.

“Dobbiamo rispettare le operazioni di ogni sede. In alcune banche, come Peru Libre, hanno ancora bisogno di spazio per un migliore coordinamento (…) Quello che abbiamo è lo spirito di dialogo, non vogliamo che sorgano disaccordi più grandi in in mezzo a queste situazioni, al contrario noi siamo disposti ad ascoltarle e loro ascoltano anche noi”, ha espresso.

“Penso che finalmente ci siano molte cose in comune, ci sono obiettivi comuni come Paese che stiamo perseguendo e questo sarà un motivo per aspettare e ascoltare e, si spera, arrivare a una sorta di compromesso”aggiunto.

Vasquez Choqueline Hanno indicato che al di là delle situazioni, a volte estreme, sono rispettati, ma dal governo è chiaro che possono partecipare a “dialogo sano” e “sano” Con tutti i posti.

“Fortunatamente la maggior parte di loro ha dimostrato la propria disponibilità. Mi sembra interessante e avremo tutta la pazienza e l’apertura per incontrarci e ascoltarci e almeno scommettere sul livello minimo di consenso che dobbiamo raggiungere se vogliamo questo paese”, è stato condannato.

Va notato che lunedì il Primo Ministro ha incontrato un gruppo di 17 membri del Congresso del Perù Lieber e poi ha fatto lo stesso con i membri dell’Alliance for Progress (APP) presso la sede del PCM.

