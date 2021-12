Miss Universo 2021: oggi, orari, come guardare online e dove guardare il concorso | Società | rivista

Segui da vicino la 70a edizione del concorso Miss Universo, che si terrà in Israele, per la prima volta nella storia del concorso.

Questa domenica 12 dicembreCirca 80 candidati si contenderanno il titolo di Miss Universo nella 70° edizione del concorso, che si terrà a Eilat, città costiera nel sud di Israele, sulle rive del Mar Rosso, vicino alla Giordania.

programma che Dura tre ore Sarà presentato dal comico e conduttore televisivo americano Steve Harvey. Per il grande pubblico dell’America Latina, i conduttori Jacqui Bracamontes e Christian de la Fuente, accompagnati da Alex Aspe e Carlos Adean, saranno in una trasmissione trasmessa da Telemundo TV.

I fan dell’evento possono seguire i loro nominati minuto per minuto i concorrenti nelle diverse categorie, direttamente da Israele tramite un segnale Il riferimento di Telemundo sul suo sito web, che avrà una copertura completa di tutti gli eventi che precedono la competizione.

A proposito di tempo, concorrenza Si svolgerà dalle 19:00 (ora dell’Ecuador).. Questi sono gli orari per la visione di Miss Universo negli altri paesi:

Ecuador: 19:00

Stati Uniti: 19:00 (ora orientale) 17:00 (ora del Pacifico)

Perù: 19:00

Colombia: 19:00

Messico: 19:00

Cile: 20:00

Venezuela: 20:00

Argentina: 21:00

Spagna: 02:00 AM

Inoltre, Telemundo Television Network gestisce un file votazione Sul sito ufficiale ha messo a disposizione il suo sito web in modo che i fan dell’evento possano votare i loro candidati preferiti; Questo sondaggio non si basa su campioni scientifici o rappresentativi ed è disponibile per chiunque desideri partecipare. Tuttavia, finora, il candidato dell’Ecuador non è stato tra i più votati. (e)