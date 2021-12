Miss Universo 2021: orari e dove vedere la finale per i diversi paesi | persone | intrattenimento

Il concorso Miss Universo America Latina può essere guardato dalle 19:00 di domenica 12 dicembre.

Numero 70 di Miss Universo Si conclude domenica 12 dicembre e si decide per la prima volta in Israele, dove 80 candidate nel mondo si sfideranno per essere incoronata la donna più bella della terra.

Qual è la data di Miss Universo 2021?

L’evento si terrà il 13 dicembre in Israele, ma a causa della differenza di fuso orario vedremo l’evento Domenica 12 dicembre dalle 19:00 (ora ecuadoriana).

A che ora inizia Miss Universo 2021?

Miss Universo America Latina può essere visto dalle 19:00domenica 12 dicembre.

programma che Dura tre ore Sarà presentato dal comico e conduttore televisivo americano Steve Harvey. Per il grande pubblico dell’America Latina, i conduttori Jacqui Bracamontes e Christian de la Fuente, accompagnati da Alex Aspe e Carlos Adean, saranno in una trasmissione trasmessa da Telemundo TV.

Orari di Miss Universo 2021 per paese

La data di Miss Universo 2021 in Ecuador

Ecuador: 19:00

L’appuntamento di Miss Universo 2021 in Messico

Messico: 18:00

Miss Universo 2021 ora del Cile

Cile: 19:00

La data di Miss Universo 2021 in Argentina

Argentina: 21:00

Miss Universo 2021 ora della Colombia

Colombia: 19:00

L’appuntamento di Miss Universo 2021 in Venezuela

Venezuela: 18:00

Miss Universo 2021 tempo negli Stati Uniti

Stati Uniti: 16:00 (fuso orario del Pacifico), 17:00 (fuso orario orientale)

Miss Universo 2021 appuntamento in Spagna

Spagna: 01:00 il 13 dicembre

Dove vedi Miss Universo 2021?

I fan possono vederlo dal vivo alle 19:00 in Ecuador attraverso il segnale TNT, oppure può essere sintonizzato tramite trasmissione tramite un canale Canale YouTube di RCN. Inoltre, sarà condiviso attraverso Il riferimento di Telemundo sul suo sito web, che avrà una copertura completa di tutti gli eventi che precedono la competizione.

Telemundo, un canale televisivo a pagamento che ha coperto completamente tutti gli eventi prima della competizione, trasmetterà anche l’evento in contemporanea pagina webnel canale Telemundo Entertainment e YouTube, e nell’applicazione Telemundo, disponibile a Google Play Store S App Store di Apple.

Chi ha vinto il titolo di Miss Universo 2020?

La 69a edizione del concorso Miss Universo si è svolta a maggio di quest’anno a causa della pandemia di COVID-19. Miss Universo 2019 è sia tunisina A partire dal Sud Africa incoronato Andrea Meza A partire dal Messico come Miss Universo 2020.