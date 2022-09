Misteriosa chiamata dall’Italia ai partner del Betis

Salva



Nei giorni scorsi, nei social network e nei gruppi WhatsApp, ha guadagnato un buon numero di iscritti attuali, ex iscritti o azionisti di Real Betis Chiamate da Arona, Piemonte (Italia). Per +3903221935423. In cui richiedono dati personali o talvolta si rivolgono all’interlocutore con il proprio nome. La ribellione armata tra le vittime del Betis è notevole, ma ha colpito anche persone estranee al club Verdiblanco, anche se in misura minore. L’Heliopolitan Club ha chiarito che non c’è stata alcuna violazione della sicurezza nei loro database e che i loro servizi legali stanno già lavorando per trovare una spiegazione e una soluzione.

“Non c’è violazione, furto o trasferimento di dati relativi al club e i database sono protetti e parcellizzati, quindi non stanno tutti nella stessa borsa”, sottolineano dal Betis. Da questo numero si scopre che gli attuali partner, partner, ad esempio, hanno ricevuto chiamate sulla loro carta, partner o parenti per otto anni.

Chiariscono dal Betis che anche i dipartimenti che lavorano con i dati dei partner o degli azionisti non hanno accesso diretto ai siti di proprietà del club, che ha segnalato tutta questa situazione al rappresentante esterno per la protezione dei dati. Questa azienda deve risolvere questo problema e proteggersi.

Riceviamo chiamate dall’Italia da diversi giorni. È d’accordo e commenta casualmente che siamo tutti partner @RealBetis Questo succede a qualcun altro? #Sicurezza#LOPDpic.twitter.com/zEgfQd9LOd – Juan C. Ramos Picchi (@JCRPicchi) 27 settembre 2022

Come ho letto qui, questa chiamata potrebbe essere correlata all’essere un membro #Betis? L’ho preso, l’ho raccolto – ho una famiglia lì – ma nessuno ha risposto. pic.twitter.com/WPdy2BKvGx – Dott. Frédéric Francostin (@froncosti) 27 settembre 2022

Ho ricevuto anche una chiamata dall’Italia… La verità è che non sono iscritto al Betis da 6/7 anni… #Betis@RealBetispic.twitter.com/1YFWvLIabE – Curro Fdz-Quirós (@gambrinusgordo) 28 settembre 2022

ciao @RealBetis, ho ricevuto anche una chiamata dall’Italia. Batte il furto di dati… Non credo sia un caso che molti di noi ricevano chiamate italiane… #betis@RealBetisOABpic.twitter.com/9YY8mi9b5q – Fran Moya (@francescopolis) 29 settembre 2022

Molti utenti si sono lamentati sia della coercizione delle chiamate che del loro contenuto, poiché chiedono se il chiamante sia mai stato vittima di una frode e richiedono dati personali. La raccomandazione in questi casi è di non darli mai e di evitare queste chiamate a causa del pericolo che possono causare.

Guardali

opinioni