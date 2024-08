Mistero della scomparsa di Ana Maria Nesevich: cercata il suo corpo in una cittadina del nord Italia dopo aver perso le sue tracce in Spagna

Ana Maria Henau, a sinistra, con il fratello e la madre. (in prestito)

Ana Maria NesevichLa donna di 42 anni e uomo d’affari colombiano-americano sono scomparsi in circostanze misteriose in Spagna quattro mesi fa, poco dopo aver divorziato. Da quel momento il suo caso è rimasto un mistero che ha tenuto con il fiato sospeso la sua famiglia e le autorità. Quale È iniziata come una ricerca folle– È diventata un’attività internazionaleOra esteso al nord Italia.

L’uomo d’affari è arrivato in Spagna due anni fa e si è stabilito a Madrid. Ana Maria aveva programmato di fare un viaggio con la sua amica il 5 febbraio. Ma Non è arrivato alla stazione Fino ad oggi non si sa dove si trovi. I Mossos de Escuadra hanno avviato un’indagine dopo la sua scomparsa. Hanno controllato le telecamere di sicurezza vicino alla sua residenza e ai luoghi che frequentava, ma non hanno trovato indizi chiari. Inoltre, il cellulare di Ana Maria era spento nel suo appartamento e negli ultimi giorni non ha mostrato segni di utilizzo.

Col passare dei giorni senza nuovi indizi cominciarono ad emergere diverse ipotesi. Le prime teorie suggerivano che potesse trattarsi di una fuga volontaria, ma la sua famiglia smentiva questa possibilità, insistendo sul fatto che Ana Maria non aveva motivo di farlo. Un’altra teoria avanzata dalle autorità è la possibilità di rapimento. Non sono tuttavia pervenute richieste di recupero o comunicazioni che possano confermare tale ipotesi. E Crescevano sempre più i sospetti sul suo ex maritoSoprattutto da parte della famiglia: il principale sospettato del caso si trova attualmente permanentemente in una prigione temporanea in Florida (USA).

Ana Maria Henau con la sua famiglia. (in prestito)

Un’indagine congiunta della Polizia di Stato e dell’FBI ha ricostruito i movimenti del marito della donna scomparsa prima e dopo. Il 2 febbraio è stato il giorno in cui ha deragliato. Suo marito ha noleggiato un’auto nella sua nativa Serbia e l’ha portata a Madrid, precisamente all’appartamento dove viveva Ana Maria. Dopo aver tentato di disattivare le telecamere di sicurezza dell’edificio con spray nero, il principale sospettato è uscito dal portale con una grande valigia, dove gli investigatori ritengono possa aver portato la donna scomparsa.

Poche ore dopo, due amici dell’uomo d’affari hanno inviato messaggi sospetti dal suo numero di telefono. L’FBI ha concluso che Knezevich ha inviato i messaggiHa chiesto a un ragazzo di tradurre dall’inglese allo spagnolo. In un messaggio, Ana ha spiegato in inglese di aver incontrato una persona meravigliosa. “Ho conosciuto una persona meravigliosa! Ha una residenza estiva a circa due ore da Madrid. Stiamo andando lì adesso e resterò lì per qualche giorno. Il segnale è discontinuo. Ti chiamo quando torno“ha scritto Anna.

Un altro amico ha ricevuto lo stesso messaggio ma Questa volta in spagnolo. “Ho conosciuto un bravo ragazzo. Ha una casa per gli hobby a circa due ore da Madrid. Ora ripartiamo e resterò lì qualche giorno. Anche se non c’è segnale. Ti chiamerò quando torno”, ha detto. Questa notizia Sembrava passare attraverso un traduttore.. Il fratello di Ana le assicura che non scriverà mai così e che non avrà bisogno di usare un traduttore poiché lo spagnolo è la sua lingua madre.

La famiglia ha sempre indicato nell’ex compagno di Ana Maria il principale sospettato scomparendo. Erano “certi” che non se ne fosse andato di sua spontanea volontà. “L’ultima volta che le ho parlato, le ho detto che sarei diventato padre dopo aver perso un figlio. Era molto felice di essere zia. “Ha molto di cui essere all’altezza”, ha detto Felipe, secondo lui. InfoPay SpagnaParla costantemente di sua sorella al presente.

Il caso ha preso una svolta inaspettata quando le autorità hanno ricevuto informazioni sulla scomparsa di Ana Maria. Una piccola cittadina del Nord Italia, In provincia di Vicenza (Nord). Alla stazione di polizia di Barcellona è arrivata una lettera anonima che fornisce dettagli precisi sulla scomparsa e suggerisce che il corpo di Ana Maria potrebbe essere sepolto in un bosco vicino a Bolzano. Sebbene la lettera non sia stata verificata, la polizia spagnola ha contattato le controparti italiane per esplorare questa strada. È già iniziata un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e i Mossos d’Esquadra che porterà una squadra speciale ad effettuare perquisizioni nelle zone circostanti menzionate nella lettera.

L’operazione utilizza tecnologie avanzate come telecamere termiche e apparecchiature geo-radar in grado di rilevare irregolarità nel terreno. I funzionari hanno anche ingaggiato geologi ed esperti di sepolture segrete, che stanno lavorando instancabilmente per scansionare l’area. Finora sono stati esaminati più di cinque ettari e non è stata trovata alcuna prova conclusiva.

Tuttavia, la ricerca è stata temporaneamente sospesa questo venerdì poiché non è stata fatta alcuna scoperta significativa. Mercoledì hanno iniziato una ricerca nei boschi della zona e giovedì hanno ampliato l’area, ma Al momento non stanno ottenendo risultati. I media italiani hanno spiegato che il caso verrà valutato per decidere come riprendere l’operazione di perquisizione.

La sua famiglia, devastata dall’incertezza, è in costante contatto con le forze di sicurezza. Sebbene la ricerca continuasse, non persero la speranza di trovare Ana Maria viva. L’indagine continua e ogni giorno presenta nuove opportunità e sfide nel complesso mistero della sua scomparsa.