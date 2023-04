Miwa annuncia l’uscita della sua nuova canzone “Rayo de sol”. presentazione aziendale | Luci

Assemblea nazionale Mayva ha annunciato la premiere di “Rayo de Sol”, la prima anteprima del loro prossimo EP con lo stesso titolo. Questa nuova canzone è stata scritta dal cantante e compositore Mario Mayoa, Patricio Exepio alla batteria e Rodrigo Ariel Diaz al basso.

La canzone e il suo suono immergono l’ascoltatore in un viaggio ispirato al cambio di paradigma, trasportandolo attraverso un’atmosfera piena di suoni elettronici che, insieme a basso e batteria, generano una connessione con l’anima attraverso l’arte della musica.

“Questa canzone parla dei semi di pace e cambiamento che ora vengono seminati sul terreno, parla di volgere lo sguardo alla nostra verità interiore e di unire le forze e non rimanere in silenzio di fronte agli abusi del sistema. È ispirata da il potere naturale di trascendere ciò che non ci serve più e che dobbiamo lasciarci alle spalle in modo energico e potente”Mario Maywa ha detto in una dichiarazione.

“Rayo de Sol” è stato mixato da Luis Scofield e masterizzato da Aldo Gilardi, e la registrazione è avvenuta presso i Mario Mayoa Studios di Urubamba, Cusco. Presenta influenze folk, psichedeliche, world music e pop mescolate con il suono caratteristico della band.

“Rayo de Sol” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali della band. Il gruppo è composto da Mario Mayoa, Patricio Exepio e Rodrigo Ariel Diaz.

