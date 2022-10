MLB annulla il tour espositivo in Corea del Sud

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxe, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

HOUSTON — L’Office of the Commissioner of Major League Baseball (MLB) ha cancellato un tour espositivo che era previsto per il mese prossimo in Corea del Sud, ha confermato a ESPN Digital un portavoce della lega.

Senza menzionare i motivi della cancellazione, il portavoce ha affermato che il tour, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 9 e il 16 novembre a Busan e nella capitale Seoul, non si svolgerà più. L’agenzia di stampa coreana Yonhap ha affermato che problemi contrattuali tra la MLB e il promotore locale hanno portato alla cancellazione dell’evento.

Agenzia di stampa

Se vuoi ottenere le migliori informazioni dal mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

Ad agosto, la MLB e la Major League Baseball Players Association (MLBPA) hanno annunciato un round di quattro partite che avrebbe sfidato i giocatori della massima lega mondiale contro le loro controparti KBO (Korean Organized Baseball).

“The Korea Series” sarà la prima volta che i giocatori della MLB si recheranno nel paese asiatico per giocare dal 1922, quando un gruppo che includeva Casey Stengel, Waite Hoyt, Herb Pennock e altri fece tournée in Giappone, Corea del Sud e Cina.