MLB: Playoff MLB 2022 In questo momento: si giocano anche la postseason, gli annunci e le partite della Major League

IlAlla stagione regolare di Major League Baseball entra nella sua ultima estensione. La maratona di 162 partite si conclude questa settimana ed è fissata la post-season, che lancerà un nuovo format nell’ambito di un nuovo contratto collettivo firmato quest’anno per porre fine allo sciopero del datore di lavoro.

Le squadre sono state aumentate e la serie è aumentata rispetto a quella che è stata la norma negli ultimi anni. Non ci sarà Joker, ma serie di caratteri jolly سلسلة E come ai suoi tempi nella NFL, Due squadre si diranno addio al primo turno.

Quali squadre giocano ai playoff della MLB 2022?

Sei squadre in campionato, 12 in totale, Giocheranno il post-stagione delle major league. Mezzaluna Eroi di ogni divisione e tre jollyche è il seguente con il miglior record durante la campagna.

Lega americana: Houston Astros (ovest), New York Yankees (est) e Cleveland Guardians (centro). jolly: Toronto Blue Jays, Seattle Mariners e Tampa Rays.

Lega Nazionale: Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves, St. Louis Cardinals. caratteri jolly: New York Mets, San Diego Padres, Philadelphia Phillies.

Ecco come si gioca 2022 MLB Major League Baseball Postason

La post-stagione è composta da quattro turni: Wild Card Series, Division Series, Championship Series e World Series.

Il Serie di caratteri jolly È il turno che si aprirà nel 2022. Le prime due squadre di ogni campionato riposano, mentre le restanti quattro giocano in A Tre migliori seriegiocare a Tutte le partite casalinghe con le migliori classifiche: Uno sarà il campione irrequieto della divisione e l’altro sarà la migliore delle tre carte.

Il catena divisa avanzare. Vincitore chiave 3 sarà misurato contro 6 contro il numero 2 classificatore, con il vincitore del duello 4 contro 5 contro la squadra con il miglior record. Come in passato, questo turno vincerà tre partite su cinque, nel formato 2-2-1.

Il Serie di campionati So come discutere Sette migliori partite, con i proprietari della terra per la testa di serie migliore, indipendentemente dal record di vittorie e sconfitte. Il formato è 2-3-2.

Il Campionato Mondiale Ci giocheranno i campioni di ogni campionato, vincendo quattro su sette e con una formula 2-3-2.

Playoff della MLB, in questo momento

Lega Nazionale

# 3 Cardinali (92-68) vs. # 6 Fillide (87-73). Il vincitore sarà misurato N. 1 Dodger. (110-50)

# 4 Met (99-61) vs. # 5 Genitori (88-72). Il vincitore sarà misurato # 2 coraggioso (100-60).

La Eastern Division è in sospeso, con i Braves in vantaggio di 1,5 partite sui Mets, che potrebbero sorpassarli negli ultimi due giorni. Possono cambiare le posizioni 5 e 6. San Diego ha una partita. Se pareggiano sul record, Philadelphia ha un tiebreak.

Lega americana

#4 tessere (91-69) vs. # 5 marinai (87-72). vincitore contro # 1 Astro (104-56)

# 3 Guardiani (90-70) vs. # 6 Raggi (86-74). vincitore contro # 2 Yankees (99-61).

L’unica cosa da determinare allo Young Circuit è 5-6, con Seattle in vantaggio per 1,5 partite, anche se Tampa ha un tiebreak.

Quando inizia la postseason della MLB 2022? Date delle qualificazioni alla MLB 2022

Serie di caratteri jolly: Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre.

Stringa di partizione: A partire da martedì 11 ottobre.

Serie di campionati: La National League inizierà la sua serie martedì 18 ottobre, con gli Stati Uniti il ​​prossimo mercoledì 19 ottobre.

Campionato Mondiale: Il Fall Classic inizierà venerdì per la prima volta dal 1915 e inizierà il 28 ottobre. La partita 7 è prevista per il 5 novembre L’ultima fine della storia.