MMORPG Project BBQ riceve un nome ufficiale e appare in un nuovo trailer

Nexon e Action Studio, i team responsabili Progetto barbecueBasato sui giochi di ruolo combattente di dungeon in linearivela il nome definitivo del tuo progetto: Cronaca di Arad: Kazan. per festeggiarlo, Poco prima del G-Star 2022 è stato anche condiviso un nuovo trailer, che si terrà dal 17 al 20 novembre presso il Busan Convention and Exhibition Centre (Corea). In questo nuovo trailer, che potete vedere appena sotto queste righe, vengono rivelati alcuni dettagli sulla storia e vengono mostrati nuovi design dei personaggi:

“Cronaca di Arad: Kazanche espande l’universo combattente di dungeon in lineaÈ un gioco di ruolo in 3D per console È ambientato 800 anni prima degli eventi del gioco principale. Vivi la storia del generale Kazan e di Armage Ozma, che sconfissero il drago Hesmar Berserk che invase l’Impero di Pylos”, possiamo leggere nella descrizione fornita nel trailer. Cronaca di Arad: Kazan Attualmente in fase di sviluppo per consoleAl momento non sono stati rivelati dettagli sulla sua data di uscita o sulle piattaforme su cui sarà disponibile.

Sfortunatamente, ci sono ancora pochissimi dettagli che conosciamo su questo titolo oltre al fatto che è stato sviluppato in Unreal Engine 4 e cosa offrirà tra 7 e 8 stagioni Tra cui scegliere, in più posso Combina un mondo aperto con molti dungeon Entri per sconfiggere i nemici ed esplorare le ricompense.