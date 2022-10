MobieTrain chiude un round di finanziamento da 9 milioni di euro per consolidare la sua leadership nel mercato del micro-learning

Mobie Trainil leader tecnologico nelle soluzioni di micro-apprendimento per i dipendenti in prima linea, annuncia il finanziamento per 9 milioni di euro. Questo è stato guidato da due nuovi contributori, Fortino Capitaleun investitore specializzato in software B2B, e BNP Paribas Fortis Private Equity, il ramo di venture capital di BNP Paribas Fortise la partecipazione di partner finanziari esistenti come Concentra, FOM Capital e LRM. La società belga utilizzerà i fondi per accelerare la sua espansione in nuovi mercati europei, mantenere i suoi investimenti in ricerca e sviluppo e continuare a fornire servizi innovativi per incoraggiare la formazione dei professionisti.

Fondata nel 2015 da Jay van Nik (CEO), Mireille van Hummert-Schilling (COO) e Willy van Boven (CTO), MobieTrain mira a rendere disponibile l’apprendimento permanente ai professionisti di tutto il mondo, in particolare ai dipendenti che lavorano in prima linea. Così, grazie alla tecnologia basata sul microapprendimento e sulla manipolazione, vengono migliorati processi come l’integrazione di nuovi dipendenti e la formazione professionale, ad esempio commesse, muratori, infermieri e personale logistico. Inoltre, poiché si tratta di un formato che si adatta a qualsiasi piattaforma, che si tratti di un telefono cellulare, tablet o computer, le informazioni le raggiungono più facilmente, il che aumenta la conservazione delle conoscenze e migliora la motivazione dei dipendenti.

Apertura di nuovi mercati

L’anno scorso, l’azienda ha ottenuto una crescita a tre cifre e più della metà dei suoi ricavi proviene dai mercati internazionali. Con il round di finanziamento, l’ufficio spagnolo sarà rafforzato e lo diventerà secondo gruppo più numeroso, Dopo che la sede è in Belgio. L’obiettivo dell’azienda è investire molto nel mercato spagnolo e avviare operazioni internazionali dalla capitale. MobieTrain ha attualmente più di cento organizzazioni in trenta paesi, inclusi marchi come Diesel, Emirates Post, Azadea, Hestens, Odlo, Rombot, VF e Via Outlet, per formare i dipendenti in prima linea sull’app di micro-apprendimento.

“Per mantenere questo tasso di crescita, stiamo rafforzando i nostri team a Genk, Madrid, Milano e Amsterdam, dove abbiamo aperto un nuovo ufficio il mese scorso. Per vendere a distanza in altri potenziali mercati, come quello scandinavo. Questa internazionalizzazione dovrebbe permetterci di almeno raddoppiare il nostro volume di vendite all’anno e rafforzare la nostra posizione di azienda pioniera in Europa”, spiegare Il CEO Jay Van Nick delinea le ambizioni dell’azienda.

Nuovi contributori

Rinat Perkmos, Partner di Fortino Capital stati “Recenti ricerche hanno dimostrato che dei 2,8 miliardi di dipendenti in prima linea nel mondo, solo il 20% ha accesso a strumenti che migliorano la propria vita lavorativa. La recente espansione di successo di MobieTrain nell’Europa meridionale ne sottolinea il grande potenziale e siamo molto grati di poter unire gli sforzi per potenziare le loro operazioni internazionali.

BNP Paribas Fortis sta anche fornendo un’iniezione di denaro a MobieTrain attraverso il suo braccio di private equity. “La dedizione e i valori dell’azienda sono in linea con la nostra strategia aziendale ed è per questo che volevamo aiutare questa promettente azienda a crescere. Siamo rimasti colpiti dalla gestione, dall’espansione e dalla gamma di prodotti MobieTrain. Inoltre, siamo stati complici del fatto che questa tecnologia HR soddisfa pienamente la domanda di formazione rapida in un mercato del lavoro molto dinamico e mutevole,” Si afferma Raf Mons, Direttore di BNP Paribas Fortis Private Equity.

Investimenti dopo il round precedente

dal precedente Iniezione finanziaria a maggio 2021MobieTrain ha aperto filiali in Spagna e in Italia e la forza lavoro è triplicata per un totale 53 persone di quindici nazionalità diverse, rendendola un’azienda internazionale. Questi investimenti hanno aiutato MobieTrain a crescere di oltre il 700% dal 2018 e a raddoppiare nuovamente il volume delle vendite nel 2021.

