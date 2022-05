Modalità Companion che rivoluzionerà WhatsApp

Negli ultimi mesi Il WhatsApp Ha rilasciato la modalità multi-dispositivo, un modo di utilizzare l’app che non smette mai di stupirci, in quanto ci consente un modo diverso di utilizzare l’app di messaggistica. Non solo il telefono non è più necessario per poter continuare a inviare o ricevere messaggi sui nostri laptop o desktop, ma non abbiamo nemmeno bisogno di una SIM nel telefono in modo da poter continuare a utilizzare WhatsApp come se fosse Noi hanno, di sicuro, una pietra miliare nella storia di questa app. Ora è in arrivo una nuova modalità che migliorerà ulteriormente queste interessanti funzionalità dell’app.

Stessa WhatsApp su due telefoni diversi

Questo è ciò su cui si basa. modalità amico, che è ancora un’estensione di quella modalità multi-dispositivo lanciata nell’app alcuni mesi fa. Adesso da WaBetaInfo hanno potuto mostrarvi come sarà la nuova modalità grazie alle schermate utilizzate per spiegare esattamente come funziona questa modalità. Nello specifico, possiamo vedere in questo modo la schermata di benvenuto, quella che apparirà all’attivazione della funzione nella nostra versione di WhatsApp. Spiega brevemente Come funzionerà questo interessante metodo?.

Fondamentalmente spiega che questa nuova modalità ti consentirà di avere un account diverso da WhatsApp all’interno del telefono. Ciò significa che avremo la possibilità di disconnetterci dal nostro telefono, di accedere immediatamente con un account diverso e la possibilità di Quindi usa un account che abbiamo già su un altro telefono completamente. Naturalmente, nella stessa spiegazione della situazione, viene anche avvertito dei rischi che possono verificarsi se facciamo questo passaggio sul nostro telefono.

E ci avvertono chiaramente che al momento stiamo chiudendo la sessione e iniziando con una diversa, tutti i dati sono archiviati localmente sul nostro telefono da quell’account Sarà completamente cancellato. Compresi messaggi, foto e video. Pertanto, l’unica cosa che rimarrà da questo account è la copia nel cloud, se l’abbiamo già fatto. Questo ci apre la possibilità di accedere nuovamente allo stesso account e recuperare tutti i messaggi archiviati nel cloud sul nostro telefono.

Come al solito, questa nuova modalità è stata vista in una delle versioni Beta di WhatsApp per Android, in particolare 2.22.10.13È lui che è stato visto in questa occasione. Pertanto, per ora, dovremo aspettare per poter godere di queste funzionalità, in quanto dovremo attendere almeno settimane prima che venga estesa ad alcuni utenti. In ogni caso, ci sono ancora molte incognite su questa modalità, perché al momento non sappiamo se ci permetterà anche di fare lo stesso e utilizzare due account WhatsApp non solo tra telefoni, ma anche quando si parla di tablet e dispositivi che non sono stati in grado di utilizzare WhatsApp in determinate circostanze. Sembra che l’attesa sia più vicina che mai alla fine, e si spera presto.