Modern Warfare 2 non cambierà una funzionalità controversa al lancio

Nonostante le critiche, Call of Duty: Modern Warfare 2 non cambierà la controversia. Dopo aver raccolto dati e feedback dal primo weekend di Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer Open Beta, un post sul forum di Infinity Ward affronta alcuni degli argomenti più controversi che hanno attirato la loro attenzione, inclusa la minimappa. Uno dei grandi problemi è stata la decisione di progettazione della minimappa di quest’anno di non mostrare i punti nemici dopo aver sparato.

Warzone 2 rivelato dopo Call of Duty Next.

La minimappa funziona così da anni e la decisione di cambiarla quest’anno ha suscitato indignazione e confusione. Con la natura frenetica del multiplayer di Call of Duty, alcuni lo sentono Le informazioni fornite dalla mini mappa sono vitali per i giocatori. Nella notizia, Infinity Ward afferma che la minimappa è pensata solo per mostrare i punti nemici quando il drone è attivo. Questo rappresenta un cambio di regola.

Ciò che è veramente vero di fronte a questo, Call of Duty: Modern Warfare 2 non cambierà le polemiche in merito alla minimappa e gli utenti dovranno abituarsi a questo nuovo gameplay. Infinity Ward vuole che i giocatori abbiano più fiducia nella propria intelligenza Invece di guardare la scatola sullo schermo. Lo sviluppatore probabilmente vorrebbe che la community si sbarazzasse dell’atto di guardare costantemente la minimappa e di non guardare i mirini delle armi.