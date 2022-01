Modern Warfare 2 può avere una modalità in stile Rainbow Six Siege

I fan di Call of Duty, in particolare la saga di Modern Warfare, stanno aspettando con impazienza una nuova anteprima della nuova puntata. Il gioco dovrebbe terminare quest’anno nel 2022, ma quasi sicuramente non avremo un annuncio fino alla metà dell’anno.

Questa nuova puntata continuerà con il nome originale, guerra moderna 2 Sarà una continuazione diretta del reboot della saga originale. Il gioco è uscito nel 2019 e si chiamava Modern Warfare. Certo, la maggior parte di noi è fan felici del ritorno di Captain Price e Task Force 141.

Modern Warfare 2 e i suoi potenziali aggressori vs. difensori

Ralfalfa, un famoso insider responsabile della segnalazione sull’universo di Call of Duty, ha commentato che lo stato attaccanti contro. difensori Arriverà in questa nuova puntata della saga. Il gameplay dipenderà – logicamente – da che parte stai.

I difensori saranno responsabili della difesa di un bersaglio in un’area specifica della mappa, mentre la squadra in attacco dovrà cercare di raggiungere quell’area. In questa modalità, i difensori devono elaborare strategie utilizzando diversi oggetti che possono utilizzare, come telecamere, trappole e cose simili. Mentre gli attaccanti devono prendere il punto e/o il bersaglio.

Se volete conoscere tutte le info su di lui, ecco il tweet di RalphsValve. Ciò che è chiaro è che in CoD avremo un’altra modalità strategica, più simile a cerca e distruggi che a duelli a squadre di base.

La fossa multi-attaccante di Modern Warfare II contro i difensori pic.twitter.com/js7nUqv5mU -Ralph (@RalphsValve) 2 gennaio 2022

