Modern Warfare II ha già una storia e un trailer

Poche epiche sono più standardizzate di Call of Duty. E questo è in quasi 20 anni della sua vita, e anche se di recente Comincio a mostrare un po’ di stanchezzaE, fino ad oggi, ha ancora un gran numero di fan soddisfatti delle nuove versioni, rimane un vero produttore di soldi e, forse la cosa più importante, mantiene un livello di gioco abbastanza accettabile, che continua ad attrarre nuovi giocatori oggi.

La frequenza del lancio di nuovi titoli per il franchise è un elemento chiave, Occorre trovare un equilibrio per non saturare mercato e attori, ma anche per non dare un senso di abbandono. Questo non riguarda solo le versioni stesse, dobbiamo anche associarle a tutti gli annunci che li circondano. E in questo, con Call of Duty tra gli altri franchise, Activision è piuttosto l’esperto. E attenzione, non mi riferisco ad esso negativamente, tutt’altro.

L’ultimo esempio in tal senso lo si può trovare nell’atteso Call of Duty: Modern Warfare II, diretta continuazione di Modern Warfare, ramo della famiglia che ha lasciato ai suoi utenti i ricordi più belli, ma firmato anche da Infinity Ward, segno affidabile che quello che ci aspetta sarà molto buono, il che è anche garantito (anche se, come sempre, bisogna stare attenti), trailer Che è stato rilasciato solo poche ore faChe puoi vedere qui sotto:

Ma, ovviamente, il trailer non può venire da solo, perché Activision ha colto l’occasione per dircelo Call of Duty: Modern Warfare II arriverà sul mercato il 28 ottobre, quindi dobbiamo ancora aspettare qualche mese per godercelo. Naturalmente, coloro che non vogliono aspettare a lungo hanno un’opzione molto eccitante. Activision ha già attivato il preacquisto di Call of Duty: Modern Warfare per molte piattaforme (PlayStation, Xbox e PC tramite Battle.net e Steam), e in questo modo potrai accedere alle versioni beta che verranno rilasciate presto.

L’accesso alle beta di Call of Duty: Modern Warface II è disponibile su tutte le piattaforme e, inoltre, sia nell’edizione Standard che in quella Vault del gioco, che include alcune interessanti aggiunte, sarà disponibile anche su PC, PlayStation e Xbox. Per il suo prezzo, Call of Duty: Modern Warfare II costa PC 69,99 €mentre la Vault Edition aggiunge altri 30 euro, salendo a 99,99 €.