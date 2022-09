Moderna sceglie Madbit per lanciare il suo primo laboratorio in Spagna

Moderna sta portando avanti i suoi piani in Spagna. L’azienda americana di biotecnologie ha scelto il quartiere Madpet di Madrid per realizzare il primo laboratorio di qualità al di fuori degli Stati Uniti. Allo stesso modo verrà inaugurato il nuovo edificio denominato OM Infinito, di proprietà di Torre Rioja.

Il Biotecnologia American ha scelto una location vicina a quella del suo partner spagnolo Roviun laboratorio che produce vaccini a RNA messaggero (mRNA) per il mondo intero, ad eccezione del mercato statunitense.

Nell’edificio OM Infinito situato in via Julián Camarillo a Madrid, occuperà un’area di 4.500 metri quadrati man mano che procede. cinque giorni e confermaloPiani presentati da PlantaDoce lo scorso giugno. Ci saranno anche spazi per uffici in questa nuova posizione Scelto dai nostri moderatori.

Moderna ha guadagnato 5.854 milioni di dollari nella prima metà del 2022

La struttura si occuperà di testare i vaccini che escono dallo stabilimento di Rovi situato a San Sebastian de los Reyes (Madrid). Ora questo compito è stato svolto esternamente dall’esterno della Spagna.

L’impegno di Moderna nei confronti della Spagna è stato rivelato a giugno quando i rappresentanti di Biotecnologia Gli Stati Uniti hanno incontrato il Primo Ministro, Pedro Sanchez, e il Ministro della Salute, Carolina Daria, e hanno annunciato Piano di investimenti da 500 milioni di euro paese nel 2022.

Moderna considera la Spagna un mercato chiave grazie al suo accesso al talento, all’ambiente imprenditoriale e alla qualità delle sue infrastrutture, nonché alle politiche di sostegno del governo per l’innovazione nel settore delle biotecnologie.

Nel febbraio 2022 Moderna ha annunciato una cooperazione a lungo termine per aumentare la capacità produttiva Presso le strutture di Rovi a Madrid. Oltre a produrre il vaccino Moderna Covid-19, la piattaforma di produzione di Rovi potrebbe essere utilizzata anche per servire futuri vaccini mRNA biotecnologici negli Stati Uniti.

moderno Il suo profitto è aumentato del 46% nella prima metà del 2022 Rispetto allo stesso periodo del 2021, ha guadagnato 5.854 milioni di dollari, secondo gli ultimi resoconti pubblicati dall’azienda.

Tra gennaio e giugno di quest’anno, La società ha emesso una fattura per 10.815 milioni di dollariE il che rappresenta un aumento del 70,9%. Moderna spera di generare 21.000 milioni di dollari nel 2022 grazie agli accordi firmati per vendere il suo vaccino.