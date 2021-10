MODEX lancia il modello di fondo collaborativo DeFi per gli investitori al dettaglio di CoinTelegraph

Il modello finanziario di nicchia incoraggia una diffusione dell’esposizione al rischio in quello che è spesso un mercato volatile, consentendo agli investitori di scommettere sulla proposta di valore di un intero settore, piuttosto che sul potenziale individuale di un singolo asset. Il paniere di attività viene inoltre ribilanciato mensilmente per ricalcolare rischi e opportunità per gli investitori.

Avviso legale:

Vorrei ricordarti che i dati su questo sito Web non sono necessariamente attuali o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi forex non sono forniti dalle borse ma dai market maker, e quindi i prezzi potrebbero non essere accurati e potrebbero differire dal prezzo di mercato effettivo, il che significa che i prezzi sono indicativi e non appropriati per scopi di trading . Pertanto Fusion Media non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite aziendali che potrebbero verificarsi a seguito dell’utilizzo di questi dati.

Fusion Media O CHIUNQUE INTERESSATO A Fusion Media NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO SULLE INFORMAZIONI COMPRESE DATI, CITAZIONI, GRAFICA E SEGNALI DI ACQUISTO/VENDITA CONTENUTI IN QUESTO SITO. Si prega di essere pienamente consapevoli dei rischi e dei costi associati al trading sui mercati finanziari, è una delle forme di investimento più rischiose.