Modifica PDF, converti documenti e altro sullo stesso sito

100% gratuito. Nessun limite di tempo. Senza restrizioni. Questa è la lettera di presentazione di A Coltellino svizzero digitaleun compendio di Utilità in linea Questo ti aiuterà a lavorare con tutti i tipi di file. Dove documenti pdf Per video, foto e file in generale. Il tutto sotto forma di piccoli widget su cui devi solo caricare il rispettivo file. Modifica PDF, comprimi video, converti file… Il suo nome? Piccolo Wow.

Ti sarà successo in più di un’occasione. Devi fare qualcosa con un video, un’immagine o un PDF. qualcosa di specifico per cosa Non hai bisogno di un programma complesso da Photoshop, Premier anche Acrobata o clownTutti e tre sono di Adobe. E mentre offrono soluzioni professionali e sono completamente complete in quello che fanno, sono troppo per qualcosa di semplice come aggiungere una filigrana, comprimere un video o unire diversi PDF.

Piccolo Wow Non è il primo di questo metodo. Abbiamo a lungo goduto di meraviglie come iLovePDF e simili. Ma questo non toglie nulla. Per niente, otteniamo piccoli strumenti online per risolvere qualsiasi compito. Una specie di kit di emergenza online quando non riesci a trovare il software giusto per fare qualcosa PDF, video, immagini, file in genere.

Trova quello che ti serve e fallo

Semplicemente. Entrammo Piccolo Wow Ci siamo imbattuti in un motore di ricerca. Digita cosa vuoi fare e appariranno suggerimenti per le utilità online offerte in questa pagina. Sebbene sia in inglese, sarà facile per te affrontarlo. Ricerca per PDF, video, immagine o file. Oppure puoi anche visualizzare i menu sopra e vedere tutti gli strumenti disponibili. Oppure scorri verso il basso e vedi gli stessi strumenti. Dai, non c’è nessuna perdita.

A PDF Puoi modificare un PDF, creare un PDF da un altro documento o convertire una pagina Word, JPG, PNG, GIF, ePub, Web da un collegamento, PowerPoint, MOBI o AZW3 in PDF. Puoi anche fare il contrario, ovvero convertire il file PDF in uno di questi formati. Ma c’è di più: tagliare un PDF in più file, unire più PDF in uno, aggiungere una firma elettronica a un PDF, comprimere un PDF di grandi dimensioni, proteggere con password un PDF, ruotare le pagine del PDF o estrarre testo o immagini dal PDF, eliminando determinate pagine , eccetera. Dai, tutto quello che devi fare con il tuo file PDF.

A Fotografia e fotoPuoi tagliare bordi, comprimere immagini, convertire tra formati (HEIC, JPG, PNG, PDF, EPS, SVG), aggiungere bordi, pixel, aggiungere testo, rimuovere colore, sfocare una parte… Puoi anche rimuovere lo sfondo per un’immagine oppure crea un’immagine per un file Profilo con l’aiuto di modelli. A video È possibile tagliare parti, rimuovere audio, scaricare video da Facebook (dimentica YouTube, non funziona), convertire video in WebP o GIF, estrarre audio da video, comprimere video, ecc. Nella sezione record Avrai l’opportunità di convertire tra loro file XML, JSON, CSV o Excel.

e dentro altro Troverai diverse curiosità come il generatore di codici QR o il generatore di testi casuali per il design. Puoi anche salvare le pagine Web come PDF, PNG e JPG dal loro collegamento. Molto pratico in alternativa alla solita cattura dello schermo.

Facile, veloce e gratuito

Ogni strumento o utilità è diverso, ma generalmente condividono la possibilità di caricare un file dal tuo PC, Mac o dispositivo mobile o utilizzare invece un file dal tuo spazio su Google Drive. Il file viene caricato sul server Piccolo Wow, che eseguirà l’attività e presenterà il risultato da scaricare. E nel caso fossi preoccupato aggregatoI file vengono eliminati dal tuo server dopo 15 minuti.

Sotto ciascuna delle utilità online, una volta che vi accedi, Vedrai chiaramente in cosa consiste. Fondamentalmente tre passaggi. Carica il file, elaboralo e scarica il risultato. Durante il caricamento dei file, potrai tornare su di essi e vedere quanto tempo è rimasto per eliminarli dal server. Oppure puoi farlo a mano.

Per quanto riguarda le limitazioni Piccolo WowÈ difficile parlarne perché non siamo mai stati bannati Scarica un file della sua stessa dimensione. Si tratta di cercare di arrivare al limite, soprattutto se hai bisogno, ad esempio, di comprimere il video. Naturalmente, a volte incontrerai un file messaggio sbagliato Ha indicato che non era in grado di elaborare questo file. Ma non ti dice se è a causa delle dimensioni o perché lo strumento non ha soddisfatto il suo scopo.

Basato sul qualità del profitto Online, dipende da ciascuno. Alcuni hanno più successo di altri, ovviamente. Le trasformazioni di solito hanno successo, ma quando si tratta di applicare effetti o correzioni alle foto, a volte falliscono. Nella sezione PDF tutto fila liscio e oggi l’editing PDF è un compito semplice grazie alla sua integrazione negli smartphone e in qualsiasi applicazione online che valga la pena. Piccolo Wow.

Riassunto. Piccolo Wow È quello che è. Compilazione di utilità online per esci dai guai nelle tue attività quotidiane, come la creazione, la compressione o la modifica di un PDF. Probabilmente verrai su questa pagina più volte al giorno. Ma vale la pena ricordare il suo scopo. E se hai intenzione di coprire compiti più complessi, dovresti andare a Suggerimenti più specifici Come faccio Tela anche Negozio di fotose parliamo di grafica, o di editor video come Premiere, OpenShot anche clipchampSe ci occupiamo del video. Anche per attività come la compressione di video, passerò a uno strumento desktop come freno a mano invece di Internet. Ma per dimostrare che non resta.