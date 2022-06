Modifiche approvate dall’International Football Association Board (IFAB) nel regolamento sul calcio

L’organismo che regola le regole del calcio ha individuato diverse modifiche che influiranno direttamente sul gioco

Questo lunedì, il Consiglio della Federcalcio internazionalel’organismo che regola Grammatica Da calcioAlcuni hanno confermato i cambiamenti Che entrerà in vigore dal 1 luglio nelle competizioni sportive di alto livello. Uno di loro ha promesso di “rendere la vita più facile” ai portieri ai calci di rigore.

I portieri dovevano mettere almeno un piede sulla linea di porta prima del tiro, rischiando che il tiro si ripetesse, ma ora la regola sarebbe diversa.

Con questa modifica, che viene approvata anche dall’art FIFAl’entità calcistica più alta del mondo, i portieri potranno mettere un piede davanti alla linea di porta e l’altro dietro di essa.

“Quando il pallone viene calciato, il portiere deve avere almeno parte di un piede a contatto, in linea con o dietro la linea di porta”, si legge nel testo del nuovo regolamento.

Lunedì si è riunito il Board della Federcalcio internazionale. Getty Images

Lo standard è stato ratificato durante l’assemblea generale annuale tenutasi a Doha, in Qatar, sede della prossima Coppa del Mondo, alla quale ha partecipato anche Gianni Infantino.

Durante l’assemblea generale annuale, è stato anche deciso che la regola delle 5 sostituzioni per partita sarebbe stata definitiva e non temporanea come prima. L’attuazione della modifica dipenderà da ciascuno periodicamente. Ai Mondiali Infantino deve ancora confermare se questo cambiamento verrà adottato.

Inoltre, aumenterà anche il numero dei giocatori ammessi in panchina: da 12 a 15, per un totale di 26 convocati a partita, di cui 11 esordienti. Il regolamento sarà inoltre a discrezione dell’organizzatore di ogni competizione.

Separatamente, Dale Johnson di ESPN FC ha rivelato che la tecnologia stealth semiautomatica basata sull’intelligenza artificiale è sulla buona strada per essere applicata alla Coppa del Mondo di quest’anno in Qatar.

Il tempo impiegato per prendere una decisione di fuorigioco, che in alcuni casi arriva fino a quattro minuti, è stato un grosso problema con il VAR. Tecnologia semiautomatica, sviluppata da FIFAquesto dovrebbe ridurlo a 3-4 secondi fornendo al VAR informazioni più rapide e accurate.

È stato ampiamente testato nelle competizioni FIFA Negli ultimi due anni, “Mubasher” è stato utilizzato per la prima volta nella Coppa del Mondo per club a febbraio, e FIFA Consideralo un grande successo.

Il IFAB Dice che ora avranno luogo più discussioni, insieme all’analisi delle prove, prima FIFA Prendi la decisione finale di implementarlo per il Mundial, che inizierà a novembre.

Si richiede che le revisioni delle intrusioni non richiedano molto tempo. Getty Images

“Sembra molto buono e molto promettente”, ha detto il capo FIFAGianni Infantino in conferenza stampa. I nostri esperti fanno l’analisi [las pruebas] Prima di decidere se verrà utilizzato in Coppa del Mondo o meno”.

La tecnologia invierà automaticamente un avviso se un giocatore è in una situazione di fuorigioco, quindi il VAR deve giudicare se quel giocatore è attivo e/o ha un impatto sul gioco e, in tal caso, invia una notifica all’assistente arbitro per alzare la bandierina . .

Accelerando il processo a pochi secondi, si spera che i tifosi preferiscano non festeggiare un gol per paura che il VAR annulli il gol.

La Premier League, insieme ad altri campionati importanti, spera di portare la tecnologia nella stagione 2023-24. Il IFAB Ha anche confermato che condurrà test per ridurre la perdita di tempo, poiché la palla è solitamente in gioco solo 54 minuti su 90.