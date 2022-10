MODIplay Racing, la bilancia realistica con un massimo di 30 persone, è controllata da un telefono cellulare (video) | i giochi

Per più di 60 anni, molti hanno cercato di superare Scalextricleggendario gioco di corse automobilistichesenza ottenerlo. MODIplay Racing ibrido di video gioco S macchine giocattolo Offre il meglio di entrambi i mondi, per una versione più realistica e approfondita del classico Scalextric.

Da un lato, abbiamo auto di plastica e binari tagliati, come in Scalextric, che ci permette di costruire circuiti diversi, a seconda di come sono combinati. La chiave di tutto è quella Le auto hanno un mini computer all’interno controllato da app mobile. Questo cambia tutto.

L’applicazione consente di regolare l’accelerazione e l’aderenza delle ruote per diversi tipi di veicoli. Esistono anche diversi approcci al realismo, da a simulazione completa Alla modalità di assistenza ai bambini in cui il veicolo non devia mai dalla corsia. Potete vederlo in azione nel video di apertura della notizia.

MODIplay Racing, l’ibrido di Scalextric e dei videogiochi

est gioco di auto guidando con cellulare, usando il giroscopio per capovolgere e muovere il dito per accelerare, frenare, ecc. Sebbene ci siano molte modalità di controllo. È il suo punto più debole, poiché né il giroscopio né il touchscreen portatile sono i controlli più precisi, nonostante siano utilizzati in migliaia di giochi per dispositivi mobili.

Software MODI GIOCARE Controlla il veicolo e calcola in tempo reale aspetti come la rigidità della ruota, l’accelerazione o la velocità delle curve, per fornire realismo guidaCome un simulatore di auto. I veicoli emettono suoni realistici del motore e dei freni, generato in tempo reale.

Sullo schermo del cellulare puoi vedere in ogni momento i tempi sul giro di tutti i concorrenti e altri dati. Fino a 30 persone possono giocare nella stessa garaTutti loro hanno il loro cellulare. E se non hai persone con cui giocare, puoi permetterlo I concorrenti guidano da solicon diversi livelli di difficoltà.

Un’altra caratteristica interessante MODIplay Racing È questo il macchine può candidarsi qualsiasi superficie, non solo su tracce selezionate. Quindi è possibile fare qualche corsa estemporanea sul tavolo della cucina, o sul pavimento del soggiorno.

MODIplay Racingl’ibrido di Videogioco di corse automobilistiche S ScalextricCerco finanziamento Su KickstarterHai già quello che stavi cercando. Puoi risparmiare 100 euro se sponsorizzi il progetto. 2 auto e 15 frammenti di percorso per creare cerchi costano 179 euro. Naturalmente, non inizieranno a spedire fino ad agosto del prossimo anno.