Modula esegue con successo un livestream personalizzato di gestione del magazzino

Il 9 giugno si è tenuta una trasmissione in diretta di successo Sede Modula SPA.

Lo scopo della trasmissione in diretta era quello di fornire un’opportunità per Come migliorare il prelievo, la gestione dell’inventario e il flusso di processo con le soluzioni di magazzino automatizzate di Modula.

Modula è un’azienda italiana Progettazione e realizzazione di magazzini automatici ideali per Qualsiasi settore e ambiente industriale Che permette lo stoccaggio di diverse tipologie di prodotti: dai piccoli componenti elettronici o farmaceutici a oggetti pesanti e di grandi dimensioni come stampi o parti di automobili e motori. La gamma di prodotti comprende soluzioni per Stoccaggio automatico verticale e orizzontalema anche soluzioni perfette per il commissionamento per migliorare il commissionamento.

Durante la diretta Cristóbal Soriano, Area Manager Supervisor e Gianluca Grandi, SW مبيعات Sales Area ManagerMostra i vantaggi chiave delle soluzioni Modula e come possono migliorare la logistica del magazzino, i processi gestionali e organizzativi e aumentare la produttività e la flessibilità.

Il portavoce Cristobal Soriano ha espresso la sua gioia di partecipare alla trasmissione in diretta e speriamo di essere all’altezza delle aspettative dei partecipanti. Il successo che abbiamo avuto e l’interesse mostrato dai nostri partecipanti ci aiutano a motivarci e continuare a innovare e crescere per migliorare il flusso logistico delle imprese“.

Soluzioni mostrate in azione:

minuscole unità

Modula Slim è la soluzione smart per chi la cerca Soluzione di stoccaggio verticale flessibile. Il meglio del magazzino verticale automatico con tecnologia di sollevamento.

Modula Slim è costituita da una base premontata che ne consente l’estensione Facile da spostare e veloce da installare. Ciò significa che il magazzino è pronto entro 48 ore presso la sede del cliente.

grazie per Software di archivio Modula WMS Modula Slim può essere facilmente integrato nel flusso produttivo e con il sistema ERP di qualsiasi azienda.

Facile e veloce non solo da installare ma anche da usare. Sarà molto facile per gli operatori interagire con il magazzino grazie a Touch screen intuitivo, che fornisce controlli semplici come il controllo del prelievo, integrato direttamente nello slot del pickup o nella striscia LED, e una tastiera alfanumerica. Essendo così semplice, in pochissimo tempo Modula Slim Può essere utilizzato da tutti gli operatori con risultati sorprendenti in termini di maggiore velocità di picking..

Scegli il tuo carrello

Il carrello di prelievo è un Stazione di picking mobile completa e modulare Con diverse posizioni di prelievo.

Si compone di un carrello in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti per una facile manovrabilità, ripiani per appoggio contenitori, schermo di posizionamento della luce con propria consolle, Alimentazione/batterie di riserva e Wi-Fi per connessione wireless.

Il sistema funziona integrato con il software Modula WMS.

In alcuni casi, soprattutto quando devono essere presentate più domande contemporaneamente, Il carrello di prelievo può spostarsi manualmente o automaticamente Grazie allo speciale “top unit” con gancio di traino.

Modifica HC

Il L’orizzontale circolare è ideale per tutte le applicazioni di picking intensivosia nei settori della distribuzione e della produzione, sia in ambienti dove non è possibile utilizzare lo spazio verticale.

ogni giostra È costituito da una serie di contenitori (contenitori) che ruotano orizzontalmente su una rotaia in acciaio inox e trasportare i prodotti pronti per il ritiro da parte dell’operatore nell’area di ritiro secondo Merci al concetto umano.

I rotori orizzontali possono essere installati in ambienti con determinate forme o in luoghi con alcuni ostacoli architettonici. Per questo lo sono stati Progettato per garantire la massima flessibilità di installazione.

Non puoi partecipare? Guarda il video a questo link:Modifica dal vivo