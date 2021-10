Moiraine inizia la sua avventura nel nuovo trailer della serie Wheel of Time

Amazon Prime Video ha rivelato un nuovo teaser per la sua prossima grande produzione: la nuova serie che si adatterà a un’epopea ruota del tempo.

Questa produzione basata sull’epopea letteraria di Robert Jordan sarà guidata da Rosamund Pike Como Moirin, una donna dotata di poteri magici che deve intraprendere un’avventura per sconfiggere le forze del male in The Dark One.

In questo senso, questo trailer dà uno sguardo al viaggio di Moiraine e prevede il ruolo che il resto dei personaggi giocherà in questa storia. Insieme alla proposta a 360 gradi, Amazon intende vedere cos’altro sta andando avanti e suggerire questo adattamento.

Ma se i trailer a 360 gradi non fanno per te, qui puoi vedere l’anteprima normale in spagnolo latino:

Il cast della serie Wheel of Time includerà Marcus Rutherford come Beren Ibarra, Josha Stradowski come Rand Althor, Barney Harris come Matt Cawthon, Madeleine Madden come Ejoen Alfieri e Zoe Robbins come Ninive Elmira, tra gli altri.

ruota del tempo Sarà presentato in anteprima il 19 ottobre su Amazon Prime Video.