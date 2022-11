Mola avvicina la Sierra Espona alle case mobili con un nuovo spazio per venti veicoli

mulo. Mulla corre dallo scorso ottobre in un villaggio case nuove Nuovo spazio per le case mobili. Ha una capacità di 21 auto ed è stato finanziato per l’80% in precedenza Comunità Turistica della Sierra Spagna. Il restante 20% è contributo comunale.

Lo spazio, che si trova a duecento metri dal quartiere, è un terreno di 3.500 metri quadrati che costituisce un importante impulso per rivitalizzare il turismo a Casas Nuevas. La grande pretesa, senza dubbio, è il Parco Naturale della Sierra Espona.

In questo modo l’investimento è di 50mila euro. I lavori hanno compreso il livellamento del terreno, l’installazione di una rete per l’acqua sporca, un gruppo di trattamento e una vasca di raccolta dell’acqua. Inoltre è stata realizzata una rete di approvvigionamento, illuminazione pubblica e lampioni. D’altra parte il prof Piattaforma in cemento per lo scarico delle acque grigie e il punto di scarico della cassetta delle acque nere. Infine, sono stati piantati alberi che delimitano appezzamenti, marcatori e lettiere.

L’Area di Servizio Camper è stata ben accolta nel settore e riceve molti visitatori nelle sue prime settimane di attività. La sosta massima consentita è di 48 ore, il campeggio libero è vietato in tutta l’area e, sebbene l’area non sia custodita, il rumore è vietato dalle 23:00 alle 8:00.

Il nuovo spazio turistico è stato visitato mercoledì mattina dal sindaco, Giovanni Gesù Morenoconsulente turistico, Alessandra Martinez; Sindaco di Bidanias, Candelaria NavarroAccompagnato dai membri del consiglio di quartiere della zona e dai tecnici del comune responsabili del suddetto progetto.

Il turismo rurale è attualmente una grande attrazione che genera attività economica nella regione della Sierra Spagna, e naturalmente e in particolare nella regione di Casas Nuevas. Visitare questo luogo e i suoi dintorni ti permetterà di scoprire il volto più famoso della Sierra Espuña.