“Molte persone verranno licenziate”. La nuova intelligenza artificiale che Xbox utilizzerà nei giochi avrà gravi conseguenze secondo i doppiatori

Hanno parlato i doppiatori di Deus Ex, God of War, Genshin Impact, Persona 5 e Starfield

È chiaro che Grandi aziende Finiranno per usare l’intelligenza artificiale nei videogiochi. Può essere utilizzato in molti modi e può essere molto utile in alcune occasioni. Tuttavia, il suo utilizzo può comportare una serie di… Svantaggi dei doppiatori Già affermato nel settore. In questa occasione alcuni di loro hanno parlato dopo la collaborazione tra Inworld AI e Microsoft.

Forse non ricordi, ma Microsoft ha stretto una “partnership pluriennale” con la suddetta società per creare una società Kit di strumenti basato sull’intelligenza artificialeSoprattutto giochi di autoapprendimento e generativi. Nello specifico parla di creare”Strumenti di narrazione e dialogo Per giochi di intelligenza artificiale su larga scala. “In definitiva, l’obiettivo è semplificare le attività di sviluppo.”Storie, missioni e dialoghiche sarà “generato dinamicamente affinché i giocatori possano sperimentarlo”, dicono giochi per computer.

Ora che conosci il contesto, è importante ascoltare le opinioni delle persone importanti DoppiatoriPuò anche causare Conseguenze molto gravi per la loro carriera professionale. Elias Toufexis che ha partecipato Ex-divinità Come sottolineano Adam Jensen e Sam Coe in Starfield, è presente quanto segue Il tuo account X (Twitter).: “Se vuoi iniziare la carriera di doppiatore, non preoccuparti. Tutti quei lavori Dagli NPC sullo sfondo… tutto Scompariranno“, sottolinea. “Un altro successo in arrivo”, dice in un altro twittare.

I doppiatori propongono l’IA del gioco che verrà utilizzata su Xbox

Anche se stiamo parlando di A Strumento opzionale Per gli sviluppatori, è molto probabile che molti sceglieranno di utilizzarlo per il tempo che può risparmiare. Per questo motivo, attori come Shelby Young, di God of War Ragnarok, hanno menzionato quanto segue in a Editoria: “questo è spaventoso. La registrazione NPC è il numero di doppiatori che hanno iniziato nel settore. Ciò renderà difficile per i nuovi talenti entrare nel mondo dei videogiochi. Anche Sono preoccupato per gli sviluppatori E il libro del gioco.

Un altro attore che ha voluto darsi la voce è stato Xander Mobus, di Genshin Impact e Persona 5 (la voce del Joker), Chiedo Sul suo profilo: “Ti assomigli Enorme spreco di denaro e risorse Cosa altrimenti andrebbe agli esseri umani che creano i giochi a cui giochiamo?” Lo stesso si può dire per gli sviluppatori, uno dei quali lo era Rami Ismailche garantisceMolte persone verranno licenziate, I giochi peggioreranno Il Comune riceverà milioni”.

