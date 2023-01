Molto Shakira, ma Miley Cyrus sta dominando Spotify

Shakira Questa settimana scala la vetta della classifica globale degli argomenti di YouTube con Sessioni musicali BZRP #53 che ha registrato nello studio del produttore argentino stranoCiò ha causato un putiferio tra i suoi seguaci.

Tuttavia, la star colombiana non è la più ascoltata al mondo Spotifydove prevale Miley Cyrus Insieme a La sua canzone è fioriche si colloca tra i primi 50 a livello mondiale.

Il video ufficiale di Shakira e Bizrap ha raccolto 54,3 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore successive alla sua pubblicazione l’11 gennaio, che è il numero record di visualizzazioni per un video musicale nella storia di YouTube.

il Un duello tra Shakira e Miley Cyrusche hanno pubblicato le loro nuove canzoni praticamente contemporaneamente (Cyrus il 13), ha una strana coincidenza: sono entrambe canzoni odiose contro i loro ex partner.

Shakira, che ha una relazione con Gerard Piqué da oltre un decennio e ha due figli, usa giochi di parole per lanciare freccette all’ex giocatore del Barcellona e al suo nuovo partner, come “Sono troppo vecchio per te, ecco perché tu” Sono con qualcuno proprio come te” o “Capisco che non è colpa mia se ti criticano”. Sto solo suonando musica, scusa se l’ho spruzzata”.

La sua canzone è già su YouTube 157 milioni di copie E la sua influenza non è diminuita. Al contrario, Miley Cyrus è ancora a 62 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma video.

Su Spotify, invece, lo è Miley Cyrus La persona che ha avuto il maggior impatto e in cima alla top 50 globale, con Shakira e Bizarab al numero due.

83,5 milioni di ascoltatori ora fiori di Miley Cyrus su Spotify in una sola settimana, mentre il Sessioni musicali BZRP #53 Di Shakira e Bizarab ora ha 87 milioni, anche se è stato pubblicato due giorni fa, quindi ha prestazioni inferiori.

Nel frattempo, la sessione precedente che Bizarab ha avuto con il cantante delle città spagnole Quevedo“,”Sessioni musicali BZRP #52Rimane al numero 26 nel mondo, mentre la collaborazione di Shakira con Ozuna, “Monotonia”, continua al numero 69.