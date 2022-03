Le autorità diplomatiche cubane hanno definito fruttuosa la visita ufficiale conclusa di recente di Sacha Llorente, Segretario Esecutivo dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli dell’America Latina, Trattato di Commercio dei Popoli.

L’Avana, Cuba. Frankfurter Allgemeine Zeitung: — Le autorità diplomatiche cubane hanno descritto come fruttuosa la visita ufficiale conclusa di recente di Sacha Llorente, Segretario Esecutivo dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America – Trattato per il Commercio dei Popoli.

Il viceministro degli Esteri, Anayansi Rodriguez, ha osservato che l’intenso programma di lavoro del visitatore durante la settimana ha rafforzato i legami tra l’isola caraibica e l’organizzazione di integrazione regionale.

Ha aggiunto, nel suo messaggio pubblicato su Twitter, che Cuba è sempre stata impegnata nell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America – il Trattato di Commercio tra i Nostri Popoli, per l’unità e l’integrazione dei nostri popoli.

Nello stesso spazio digitale, il Vice Segretario di Stato, Josefina Vidal, ha ringraziato Llorente per l’incontro, che ha svolto un ampio lavoro per far avanzare la realizzazione del piano adottato al 20° Summit Alba-TCP, al fine di approfondire vari aspetti di reciproco interesse .