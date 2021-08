Mon Laferte è stata mandata a riposare e preoccuparsi per la sua gravidanza

Da una settimana, il mio lavert Ha annunciato sul suo Instagram di essere incinta. “Dopo un anno di tentativi, finalmente! L’anno degli ormoni. Ho appena 10 settimane e ho paura di perderlo, ma non ce la faccio più” ha detto ai suoi oltre 3 milioni di follower. Tuttavia, sembra condurre una gravidanza precaria.

È confermato lunedì In viaggio di andata e ritorno con i suoi follower nella piccola rete di cam. Uno dei suoi fan le ha chiesto: “Perché hai detto che avevi paura? A proposito di Baby Moon”. Con la foto del compositore da bambina, lei risponde: “Perché mi hanno mandato a riposare” con un’emoji faccina triste.

nel filmato, lunedì Ha sottolineato che il processo della sua gravidanza è considerato rischioso, quindi dovrebbe rimanere completamente a suo agio. “Sono ancora molto spaventato. Ho due settimane per essere in forma”, ha detto ai suoi fan. Ricordate, il cantante ha 38 anni ed è un nuovo arrivato, che potrebbe essere uno dei motivi.

Inoltre, è molto felice della sua tanto attesa gravidanza, viñamariña contato in Instagram: “Ho i capelli molto brutti e il mio peso è un ottovolante”. La traduttrice della tua “mancanza d’amore” è abituata a tingersi i capelli di rosso e ora non può farlo per paura di colpire suo figlio? “Ho un’autostima con i piedi per terra, con quei capelli senza poterli ungere, e gli ormoni”, ha ammesso.

Infine, ha rivelato che la pandemia ha colpito il suo lavoro, portandola via dal suo ufficio e dal suo lavoro di routine. “Sono incinta. Non devo ancora dirlo, perché non ho ancora tre mesi, uno dovrebbe aspettare tre mesi per dircelo; ma non posso, non posso andare avanti per un altro giorno… mi sento a metà in qualche modo.” lunedì.