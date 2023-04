Monal nel Munal: orari, prezzi e come arrivare alla mostra

Le opere del pittore francese Claude Monet arrivano al Musée National de l’Art (MUNAL), on città del MessicoUna mostra intitolata “Luci dell’Impressionismo”. Quindi, se vuoi venire, scopri di più sull’arte di questo artista, condividiamo i dettagli, comprese le date e come arrivarci.

Attraverso i social network, negli account ufficiali del governo messicano. “La mostra presenterà tre dipinti ad olio dell’artista francese, due dei quali mai visti prima in Messico, in dialogo con opere della collezione del museo”, indicato una funzione.

apertura Questa mostra avrà luogo mercoledì prossimo, 26 aprile, alle 19:00 al MUNAL. Quindi un invito è stato esteso al grande pubblico per essere parte di questa esperienza.

Va notato che sarà disponibile anche Domenica 27 agosto, da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00 Quindi, se vuoi partecipare, avrai il tempo per farlo.

Quanto costa la mostra?

Il giorno dell’inaugurazione l’ingresso sarà gratuito. Non è necessario effettuare una prenotazione per arrivare, ma ti consigliamo di impiegare diverse ore per arrivare, poiché lo spazio è limitato e quando arrivi dovrai fare la fila.

Ingresso generale: 85 pesos.

Domenica ingresso gratuito.

Ingresso gratuito per studenti, insegnanti, anziani, minori di 13 anni e portatori di handicap.

Visite guidate

Visite guidate gratuite incluse nel biglietto d’ingresso al museo:

Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00

COME RAGGIUNGERE IL MUNALE?

Questo posto si trova nel centro storico di Città del Messico, in via Tacuba n. 8, in piazza Manuel Tolsa. Uno dei modi più semplici per raggiungerlo è con i mezzi pubblici, presso le stazioni della metropolitana e della metropolitana Bellas Artes. Devi camminare per un isolato e poi troverai il museo.