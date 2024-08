Mönchengladbach – Leverkusen: TV, orari, dove e come guardare la Bundesliga online oggi

IL Lega tedesca Alza il sipario e lo fa con la squadra vincitrice del titolo. Lui Borussia Mönchengladbach riceve Bayer Leverkusen A Xabi Alonso Con la sfida di batterlo nella competizione locale. La squadra dell’Aspirina rompe gli undici anni consecutivi di dominio del Bayern sollevando la prima insalatiera. Una vittoria storica che ha accompagnato la conquista della Coppa di Germania e ha sfiorato il triplete con l’Europa League, che è stata una sconfitta stagionale. In questo hanno vinto la Supercoppa tedesca.

Programma: A che ora è la partita di B? Mönchengladbach-B. Leverkusen dal campionato tedesco?

Lui per. Mönchengladbach-B. Leverkusen Questo è il primo turno del campionato tedesco Venerdì 23 agosto 2024 dalle 20:30 Al Borussia Park. Kleindienst, Sander, Herrmann e Stöger rafforzano la squadra al 14° posto che punta a lottare per un posto europeo.

TV: Come vedere una partita di serie B. Mönchengladbach-B. Leverkusen della Bundesliga in diretta TV?

Lui per. Mönchengladbach-B. Leverkusen La partita della prima giornata del campionato tedesco potrà essere vista in diretta TV DAZN. Xabi Alonso ha nominato Alex Garcia, Trier e Belosian per continuare ad aggiungere vittorie e ottenere successi in Germania.

Internet: Come seguire online la partita Mönchengladbach – Bayer Leverkusen del campionato tedesco?

L’incontro tra per. Mönchengladbach E per. Leverkusen Si potrà seguire in diretta online attraverso la diretta di As.com, costantemente aggiornata. Un’ora fa, la precedente e le undici. Al termine del confronto potrai leggere il resoconto, le dichiarazioni dei campioni, un video riassunto della partita e le notizie più importanti.

