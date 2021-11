Mondiali 2022 Europa: Qualificazioni Mondiali FIFA 2022 in diretta

ottimo !!!! Benvenuti alla trasmissione in diretta dell’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Abbiamo fino a sette partite simultanee, alle 20:45, e molte sono in gioco. Dei tre gruppi che saranno in gioco, Sappiamo che Francia e Belgio hanno un posto nella Coppa del Mondo, ma Olanda, Turchia e Norvegia giocano prima. Olandesi e norvegesi, infatti, si affronteranno con il focus sul match dei turchi.

in un gruppo dLa Finlandia deve aggiungere contro la Francia se vuole giocare gli ottavi, perché l’Ucraina è la favorita contro la Bosnia e se ottiene i tre punti supererà i paesi nordici. in un Gruppo EIl Galles ha bisogno solo di un punto contro il Belgio per arrivare secondo nel girone, mentre la Repubblica Ceca dovrà fare i compiti contro l’Estonia e aspettare di sconfiggere i gallesi senza Bale. Il Gruppo G È il più emozionante, Olanda, Turchia e Norvegia, rispettivamente con 20, 18 e 18 punti, si sono giocati tutto all’ultimo momento.

gruppo d

Bosnia Erzegovina 0-0 Ucraina (seconda parte)

Finlandia 0-0 Francia (seconda parte)

gruppo E

seduta 1-1 Belgio (seconda parte)

Repubblica Ceca 0-0 Estonia (seconda parte)

GRUPPO G

Tarek montagna 1-2 Lettonia (parte seconda)

la Montagna Nera 1-1 Turchia (seconda parte)

Olanda 0-0 Norvegia (seconda parte)

Finlandia inasprimento a Helsinki

I finlandesi non vogliono essere a conoscenza del risultato dell’Ucraina, che al momento li favorisce, e Sono fuori su un’altra corsa in questo sequel.

Iniziano le seconde parti!!!!!

I secondi 45 minuti ci regaleranno molte emozioni. In palio c’è un posto live per il Mondiale e tre per i playoff.

Finlandia, ogni volta che si avvicina alla sua prima Coppa del Mondo

La squadra finlandese è seconda in classifica. Ora andrà allo spareggio per finire la sua partita e la partita con l’Ucraina. Quindi, la Francia non si sta sforzando troppo La Finlandia può sognare la sua prima Coppa del Mondo se vince così non deve fare affidamento sulla partita in Bosnia.

tifosi finlandesi.

rottura!!!!

I primi 45 minuti finiscono in tutte le partite e tutto rimane lo stesso. Sembrano salvare l’eccitazione per quest’ultimo. Sicuramente la seconda parte ci porterà grandi cose.

Per ora, pareggia tutti i contatori

Le sette partite giocate sono molto equilibrate. Tre pareggi con un gol e quattro senza gol. Se finisce così, le valutazioni rimarranno come sono iniziate.

Galles 1-1 – Belgio

GOOOOOOOOOLLLLLLLL dal Galles. Con questo punteggio, i gallesi entreranno nel replay, perché devono solo aggiungere un punto. Moore ha messo il tavolo sul tabellone al 32′ ed è stato assistito da Daniel James del Leeds United.

Senza gol fino a quattro partite

Il Gruppo D non ha debuttato nella divisione marcatori in questo giorno. Mezz’ora dopo, in Repubblica Ceca e Olanda non abbiamo obiettivi da fissare.

Gibilterra 1-1 Lettonia

GOOOOOOOOOLLLLL Lettonia. Gottkowskis ha segnato il primo gol della sua squadra al 25′, entrambi non si sono giocati affatto, finalmente contro il penultimo, ma c’è in gioco l’orgoglio. Gibilterra segnerà il suo primo punto in questa fase di qualificazione.

Montenegro 1-1 a sinistra

GOOOOOOOLLLLL DI TURQUA. Gli ospiti sono tornati a Podgorica e hanno riconquistato il secondo posto nel girone. Omur aiuta Aktokoğlu a pareggiare al 22′, l’intimidazione dura poco.

Finlandia 0- Francia

Ha dominato la squadra francese in queste prime fasi del gioco. Per ora, tutto rimane lo stesso. A Zenica, Bosnia e Ucraina hanno mantenuto lo stesso punteggio dall’inizio. La Finlandia parteciperà allo spareggio.

Galles 0-1 – Belgio

GOOOOOOOOLLLL dal Belgio. Kevin De Bruyne ha segnato il primo gol al minuto 12. Il Galles non sarà eliminato ora, perché la Repubblica Ceca non va oltre il pareggio con l’Estonia. Per assicurarsi la classifica senza dover conoscere l’altra partita, devono almeno pareggiare.

Gibilterra 1-0 Lettonia

GOOOOOOOOOLLLLLLL DI GIBILTERRA. Gibilterra è l’ultima nel loro girone, non importa cosa, ma vogliono finire la fase di qualificazione con la loro prima vittoria e primi punti. Apri il tabellone segnapunti di Liam Walker.

Montenegro 1-0 a sinistra

GOOOOOOLLLLLL DI MONTENEGRO. Farabalu ai Turchi. Sono costretti a capovolgere il tabellone se vogliono sognare il Mondiale in Qatar. Bakiraj ha superato in numero i locali al quarto minuto.

Oggi inizia!!!!

Questa giornata emozionante inizia con le prossime sette partite. Molto attenti al girone G, Olanda, Turchia e Norvegia Si giocano il primo e il secondo posto del tavolo e tutto si deciderà in assenza di 90 minuti. Ma devi anche essere consapevole di Per gli altri due gironi, in entrambi i gironi, l’arena della partita è ancora da decidere.

Alleanze Gibilterra – Lettonia

Tarek montagna: collezionare. Argus, Wiseman, Shipulina, Moelhi, Brito; Torella, Anneselli, Vallarino; De Bar, Walker.

Lettonia: Quercia ; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra e Jurkovskis; Jaunzems, Kigurs, Tarasov, Ciganiks; Gutkowski, Oldrici.

repubblica ceca – estonia

Repubblica Ceca: Vaclico. Koval, Zima, Brabec, Novak; Krall, farmacista; Carnevale, Barack, Besek; castoro

Estonia: Igonin. abete rosso, tavolo, quercia, foresta, Sinyavsky; Bohm, Creta, Vasiliev; Sabinin, Surja.

Bosnia – Ucraina

Bosnia: Faselj. Akhmedhodzic, Hadzikadyunek, Kovacevic, Susice; Prcic, Hadziahmetovic, Gojak; Stefanovic, Demirovic e Minalo.

Ucraina: Pushchan ; Zabarny, Stepanenko, Matvienko; Timchik, Malinovsky, Zinchenko, Sobol; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

ALLINEAMENTI FINLANDIA – FRANCIA

Finlandia: Hradec. Oronin, Ivanov, Vaisanin, Oshognessy, Hamalinin; Nisella, Schiller, Camara; Bucky, Lod.

Francia: Loris. Conde, Upamecano, Zuma; Dubois, Chwamini, Rabiot, Dean; Diaby, Griezmann, Mbappé.

Linea Galles – Belgio

seduta: in arrivo[عامة]Williams, Davis, Mepham, Rodon; Morell, Ramsay, Allen, Roberts; James Moore.

Belgio: Castells, Castin, Boyata, Theat; Meunier, Witsel, De Bruyne, Hazard; Vanaken, Origi, de Kettleri.

Formazione del Montenegro – Turk

la Montagna Nera: Serkic. Vesovic, Savic, Vujacic, Radonovic; Jovovich, Janković, Haksapanovic e Tomasevich; Bakiraj, Asmagic.

Turchese: Shakir. Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Omur, Ozdemir, Akturkoglu; Dervisoglu, Calhanoglu; Yilmaz.

Alleanze Olanda-Norvegia

Olanda: Cillessen Dumfries, de Ligt, Van Dyck, cieco; Wijnaldum, de Jong, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.

Norvegia: Uusimaa; Pedersen, Strandberg, Hansch Olsen, Melling; Odegaard, Thorsby, Norman; Alyonosi, Sorloth, Solbakken.