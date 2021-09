Mondiali 2022 Europa: Qualificazioni Mondiali FIFA 2022 in diretta

Benvenuti a un live streaming di questa nuova giornata di Qualificazioni Europee. L’emozionante pomeriggio è iniziato con il ritorno del Galles in Bielorussia con una tripletta di Bale. Abbiamo ancora due turni di partite. Il primo lotto ci porta a duello Inghilterra Contro l’Andorra o l’Albania gioca contro l’Ungheria. Gli highlights sono alle 20:45, con Germania, Spagna, Italia e Belgio – Repubblica Ceca. Iniziamo!!!!

gruppo b

Espaa – Georgia

Kosovo – Grecia

gruppo C

Bulgaria 0-0 Lituania (parte seconda)

Svizzera – Italia

gruppo E

Bielorussia 2-3 Galles (finale)

Belgio – Repubblica Ceca

RUPO I

Albania 0-0 Ungheria (seconda parte)

San Marino – Polonia

Inghilterra 2-0 Andorra (seconda parte)

GRUPPO J.

Islanda 0-2 Macedonia del Nord (seconda parte)

Germania – Armenia

Romana – Liechtenstein

Inghilterra 2-0 Andorra

73 minuti. Gooooooooooooollllllll dall’Inghilterra. Era questione di tempo. Dopo un calcio di rigore di Christian Garca, Kane compie il secondo di undici metri. Precisione e freddezza nella sua definizione.

Inghilterra 1-0 Andorra

Minuto 62. Triplo cambiamento in Inghilterra. Entrano Kane, Mount e Grealish.

Islanda – Macedonia del Nord 0-2

54 ° minuto Goooooooooolllllll dalla Macedonia del Nord. Alyosky fa il secondo da solo. Hanno sovraperformato molto in Islanda e l’obiettivo stava per cadere.

Inghilterra 1-0 Andorra

minuto 49. Reece James stava per segnare il secondo gol, ma è andato a sbattere contro la traversa. Vedremo se gli Andorrani resistono ai continui arrivi degli inglesi.

Inizia la seconda parte!!!

Inghilterra 1-0 Andorra

rottura. L’Inghilterra ha vinto dopo il primo tempo con un punteggio non buono, ma l’Andorra ha resistito agli attacchi inglesi.

Rilassati in tutte le partite. Gli arbitri fischiano alla fine del primo tempo.

Albania 0-0 Ungheria

minuto 42. Partita molto ravvicinata finora. Il possesso è stato distribuito a entrambe le squadre e in poche occasioni ovvie.

Islanda 0-1 Macedonia del Nord

36° minuto.Macedonia molto più alta finora. Controllano il possesso e le aste. È molto difficile per l’Islanda se le cose non cambiano, si limitano a tirare e non va a segno.

Pochi gol in questa mezz’ora di gioco. Finora ci sono stati solo due gol, e le altre due partite sono ancora a zero.

Inghilterra 1-0 Andorra

minuto 23. Colpo da fuori area di Henderson, ma la palla supera il soffitto.

Inghilterra 1-0 Andorra

Minuto 21. Mark Lingard II Con un’incredibile vaselina, era chiaramente in fuorigioco quando ha ricevuto un passaggio da Bamford. La sentenza l’ha annullata bene.

Inghilterra 1-0 Andorra

18° minuto Goooooooooolllllll dall’Inghilterra. Ha beneficiato del rimbalzo della difesa di Andorra e Dentro l’area, Lingard ha attraversato la palla con la mano sinistra È al primo posto nella classifica.

Inghilterra 0-0 Andorra

minuto 17. Era saka. Al culmine della pena ha ottenuto il pass della morte, ma inspiegabilmente lo ha lanciato.

Islanda 0-1 Macedonia del Nord

12° minuto Goooooooooolllll dalla Macedonia del Nord. I visitatori vengono a Reykjavik. Dirkowski Finisce un calcio d’angolo con il suo colpo di testa e lo inserisce nella parte posteriore della rete.

Inghilterra 0-0 Andorra

Minuto 5. Come previsto, l’Inghilterra ha dominato all’inizio della partita. Hanno avuto un grave errore laterale, ma non hanno potuto trarne vantaggio, è stato lasciato incompiuto.

Gli inni sono già suonati. Iniziano le prime parti!!!!

Bulgaria e Lituania, formazioni confermate

Bulgaria: Georgiev. Turetsov, Antov, b. Hristov, Nedyalkov; Malinov, Kostdinov, Medvedev; Iliev, Despodov, Yumov.

Lituania: setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Bolavykas; Megelaitis, Slivkas; Novikov, Cernic, Kazlawskas; Dubeka.

Per la prima volta in Inghilterra

Ha esordito con la prima squadra Patrick Bamford. L’attaccante del Leeds United ha esordito a 28 anni, dopo aver superato tutte le categorie inferiori.

Inghilterra – Andorra, squadre confermate

Inghilterra: Johnston. James, Mings, Cady, Trippier; Bellingham, Henderson; Alexander-Arnold, Lingard, Saka; Bamford

Andorra: gomez; Rubio, Louvera, Valles, Garca, San Nicolás; Rubio, Ribes, Clemente; Vieira, Sanchez

Albania – Ungheria, convocate

Albania: Berisha Duca, Ismagli, Djamsity, Kumpula; Abrashi, Gasula, Trashi; Ozoni, plage, bgram.

fame: Gulsey. Viola, Urbano, Szalay; Kleinheisler, Ricco, Grande, Lange; Butka, Sly, Szoboszlai.

Islanda – Macedonia del Nord, formazioni confermate

Islanda: Runsson; Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thrarinsson; Balderson, Bjarnason, Johansson; Anderson, Kjartanson, Gudmundson.

Macedonia del Nord: Dmitrievsky. Ristovsky, Velikovsky, Musliu, Alyosky; Spirovskij, Bardi, Elmas; Kostdinov, Ristovsky, Churlinov.