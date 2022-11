Mondiali 2022 Qatar: i tifosi potranno acquistare le maglie indossate dai giocatori spagnoli durante i Mondiali

SA poco a poco, è tempo di iniziare i Mondiali in Qatar La squadra spagnola che esordirà contro il Costa Rica il 23 novembre.

Ma prima di quel debutto, il Anche prima che Luis Enrique facesse l’ultima chiamata a 26 calciatori il giorno successivo 11Ci sono altre novità importanti legate alla nazionale.

E in questo caso, la novità principale è quella Tifosi spagnoli (o non spagnolo) diffuso in tutto il mondo loro possono comprare Le magliette che indossa Giocatori nelle partite del Qatar 2022. Questo può essere fatto tramite l’app Momento ACche ha raggiunto un accordo con la RFEF.

La Spagna è un pioniere in questo campo

Che è che sarà la scelta guidata da Luis Enrique Il primo a metterlo a disposizione dei suoi fan Questo sistema di aste che inizia per primo Dopo la prima apparizione ai Mondiali.

Le scommesse si apriranno momento di mercato -AC Momento mobile application- del momento Di partenza Fino a un periodo di scommesse prolungato Dopo il fischio finale.

Le camicie indossate sono all’asta sono principalmente quelli usati nella prima parte dall’inizio undici, Al fine di proteggere l’imitazione cambiare le magliette Tra i giocatori con gli avversari o il fatto che le maglie vengano consegnate ai tifosi in campo a partita finita.

AC Moment non è anonimo

L’app è già nota per collaborare con altre entità calcistiche come, Atletico Madrid, Milan e Siviglia. Inoltre, dall’ente stesso attribuisce grande importanza all’accordo raggiunto con la RFEF.

John Brennan, CEO e Fondatore Da AC Momento ha dichiarato: “Partecipare ai Mondiali è stato per noi un traguardo molto importante sin dal giorno in cui abbiamo fondato l’azienda, Siamo molto grati alla Federcalcio russa per aver creduto nella nostra visione ed essere stata la prima federazione a firmare con noi. “