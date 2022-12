Mondiali 2022 Qatar: Olanda – Stati Uniti, trasmissione in diretta oggi

Gli ultimi minuti di Olanda – Stati Uniti, ottavi di finale del Mondiale in Qatar:

Mooooolto buona serata!! Benvenuti al primo incontro minuto per minuto di Coppa del Mondo ottavi di finale. Di Ciao a Olanda e Stati Uniti!! Sono le prime due squadre ad affrontare la possibilità di acquistare un biglietto per i quarti di finale. E attenzione perché il Qatar è un anno di sorprese. Non devi più guardare altri punteggi o altre partite, ora è tutto o niente. vincere, passare; Perdi e prendi l’aereo per tornare a casa. Non c’è altra scelta.

Anche se sembra essere un incontro Argentina È il momento clou della giornata, fai attenzione alle 4 del pomeriggio. in Qatar 2022 Olanda Ha un bottino di cinque gol a suo favore e solo due contro di lui. O la stessa cosa, due partite vinte e un pareggio. Ancora non conoscono la sconfitta.

Gli americani, invece, hanno subito un gol e ne hanno segnati due: sono bastati due pareggi e una vittoria per passare al secondo posto nel proprio girone. Per i nordamericani, arrivare ai quarti di finale equivarrebbe al loro miglior punteggio in A’s Globalismo. Perché dal 1930, quando raggiunsero i quarti di finale, non arrivarono così lontano in una Coppa del Mondo. Quindi il movente è completo. Stiamo già aspettando l’undici della partita e andremo poco a poco a raccontarvi tutto quello che succede dall’inizio Stadio Internazionale Khalifa! Cominciamo!!!

Elenchi dei Paesi Bassi e degli Stati Uniti

Undici dai Paesi Bassi:

Stati Uniti Undici: Turner. Dest, Ream, Zimmerman, Robinson; Moses, Tyler, Adams, McKinney; Ferrera, Pulisic, Timothy Weah.