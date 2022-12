Mondiali 2022 Qatar: Sofiane Amrabat, il “leone” che ha prosciugato Modric, e De Bruyne aspetta la Spagna: “Ha tre polmoni”.

La Spagna è “caduta” negli ottavi di finale “difficili da penetrare”: il Marocco. Gli Atlas Lions hanno mostrato una straordinaria capacità difensiva: il gol di Aguird (R). Vittoria sul Canada (1-2) 662 minuti senza subire gol.

Dobbiamo ricordare che nelle qualificazioni ai Mondiali, Anche con Haliludzic in panchina, Hanno subito solo tre gol in otto partite. Non tutto è in bilico di Bono in porta o nella linea difensiva composta da Ashraf, Agord, Sass e Mazraoui. Immediatamente davanti alla parte posteriore c’è un bastione chiamato Soufiane Amrabat (Huizen, Paesi Bassi; 1996).

Il centrocampista/pivot della Fiorentina è diventato una delle più grandi sorprese del Mondiale. Al MARCA, senza andare oltre, lo abbiamo inserito nell'”XI ideale” della fase a gironi. È il nostro primo attaccante e il nostro primo difensore. suggerisce Walid Rekraky.

È il nostro primo attaccante e il nostro primo difensore. Walid Al Rakraki

I numeri gli danno ragione. Il fratello minore di Norden Amrabat, ex giocatore di Malaga e Legianz, lo è Il calciatore marocchino che ha completato più passaggi (118 su 133), che ha recuperato più palloni (24) e che ha intercettato più passaggi (5): “È un muro”, dice La Gazzetta. “Ha tre polmoni”, conferma L’Equipe.

Sofiane, per il quale la Fiorentina ha pagato 19,5 milioni nel 2020 all’Hellas Verona, è diventata la “pietra angolare” del film “Atlas Lions”. “Sono andato a Firenze e gli ho detto: ‘Il mio Mondiale dipende da te. Se non si chiamasse Amrabat, sarebbe in un top club europeo'”..

Sono andato a Firenze e gli ho detto: “Il Mondiale dipende da te”. Se il suo nome non fosse per Amrabat, sarebbe stato in uno dei grandi club europei. Walid Al Rakraki

L’ex giocatore di Bruges, Feyenoord e Utrecht, avversario nella fase a gironi – secondo a Luka Modric, Hazard e De Bruyne – non è passato inosservato. E Sky Sport ha confermato che il Liverpool si prepara a offrire 30 milioni di dollari per la sua firma nel mercato invernale.

“Sono orgoglioso di te, Soufiane. In estate è stato molto vicino al Tottenham, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Ora le squadre che vorrai dovranno fare la fila” Rivela suo fratello Nordin in “De Telegraaf”. “Spero di firmare dopo il Qatar per una partita importante”, dice Regragui.

Che, se accadrà, sarà a gennaio. E ora lo aspettano Javi, Busquets e Pedri. “Abbiamo fatto la storia – ha detto Amrabat dopo aver battuto il Canada -. E’ stato un girone difficile e siamo arrivati ​​primi”. Attenzione a questo “leone”…perché “morde”.