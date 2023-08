Mondiali 2023: profilo Italia

L’Italia ha una ricca tradizione nel basket internazionale, ma non è arrivata tra le prime quattro in un evento importante dalle Olimpiadi del 2004. Azuri spera di cambiare la situazione nelle Filippine

modello

Gli italiani hanno un solido mix di dirigenti senior e giovani di talento pronti a fare il passo successivo. Tutti insieme, l’Italia può legittimamente sentirsi sfidante sul podio alla FIBA ​​Basketball World Cup 2023. L’Italia ha riunito un elenco abbastanza forte da rappresentare una seria sfida per qualsiasi squadra.

Lo specialista dei tre punti Simone Fontecchio si è affermato nella sua prima stagione in NBA e il gruppo comprende leader veterani come Luigi Datum, Niccolò Melli, Achill Polonnara, Giampalo Ricci e Stefano Donat.

Marco Spiszu è emerso come un vero leader nel playmaker, mentre Gabriel Procida e Matteo Spagnolo sono entrambi giovani di grande talento che possono brillare quando ne hanno la possibilità.

domanda

L’Italia ha mostrato di cosa è capace a FIBA ​​EuroBasket 2022: ha scioccato la Serbia negli ottavi di finale, poi ha portato la Francia ai supplementari nei quarti di finale. La squadra non è solo talentuosa, ma è guidata dal loro allenatore energico e altamente competitivo, Gianmarco Bosecco.

Gli azzurri hanno raggiunto gli ottavi di finale in sei dei loro ultimi sette tornei FIBA, ma non sono mai arrivati ​​in semifinale. L’Italia può finalmente rompere quella barriera con una combinazione di stelle?

Speranza

La fiducia è alta nel campo dell’Italia poiché Pozzecco ha una rosa solida di giocatori che giocano insieme da tempo. La squadra avrebbe aggiunto motivazione e fiducia dall’ultima prestazione di EuroBasket se Fontecchio non avesse sbagliato due tiri liberi a 16 secondi dalla fine quando l’Italia era in vantaggio sulla Francia per 77-75. La Francia è passata alle semifinali con un obiettivo per forzare i tempi supplementari.

I suoi punti di forza naturali sono la chimica, l’intelligenza, la tenacia e il tiro da tre punti.

Con un altro anno di leadership di Fontecchio, Spiszu, Procida e Spagnolo, l’Italia può sognare le prime quattro prestazioni ai Mondiali dal 1978.

Paura

Quando l’Italia è piena di estasi, nessuno è al sicuro. Ma anche l’Italia è preoccupata. I giocatori sopra i 30 anni sono sfiniti; Il piccolo centro Niccolò Melli non può affrontare gli altri migliori giocatori della competizione; Il giovane talento si sente un po’ sopraffatto; E l’attacco ristagna e non può segnare abbastanza punti per premiare la forte difesa della squadra.

Pozzecco può ispirare questa squadra, ma alla fine sono i giocatori che decidono la partita e vincono in campo.

Negli ultimi 10 eventi FIBA

anno evento Posto risultato 2022 FIBA Eurobasket CZE/GER/GEO/ITA 8° 2021 Olimpiadi Tokyo, Giappone) 5° 2019 Coppa del mondo di pallacanestro FIBA Pechino (CHN) 10 2017 FIBA Eurobasket FIN/PVR/ROU/TUR 7° 2015 FIBA Eurobasket CRO/FRA/GER/LAT 6 2013 FIBA Eurobasket Lubiana (SLO) 8° 2011 FIBA Eurobasket Kaunas (LTU) 17 2007 FIBA Eurobasket Madrid (SP) 9 2006 Olimpiadi Saitama (Giappone) 9 2005 FIBA Eurobasket Belgrado (SRB) 9