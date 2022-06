Mondiali 2026: Felix Aguirre, manager dello stadio Azteca intorno allo stadio nel 2026: “È un’opportunità irripetibile”

Felix Aguirre, Direttore Stadio azteco Venerdì, parla di tutto di sicuro Dal Colosso di Santa rsula come sede della Coppa del Mondo 2026, Dove ha detto che è un’opportunità irripetibile per ottenere la mostra più alta per la terza volta nella storia.

“È un’opportunità irripetibile, lo stadio è un’istituzione molto grande Con il supporto dell’azienda abbiamo raggiunto ciò che stiamo ottenendo. È molto importante preservare l’eredità”, Aguirre ha commentato in esclusiva per Marchio Claro MVS.

Ha sottolineato che tutti hanno lavorato per rendere questo posto nella Coppa del Mondo: “Si lavora sempre con la consapevolezza che qualcosa può andare storto, e ovviamente il livello di badge lo è Stadio Azteca e la sua importanza nel calcio mondiale. Abbiamo lavorato con la possibilità di ottenerlo”.

Inoltre non erano ancora note tutte le modifiche che la statua di Santa Ursula apporterà: “Siamo nella fase di identificazione del progetto, quello che posso dire è che lo stadio è ancora una bestia E un gigante avanzato. Devi fare molte cose, ma ci sono cose che non devi fare così tanto, ovviamente devi tenerle aggiornate. Lo stadio non ha molto lavoro da fare.

Sul fatto se l’Azteca rimarrà con lo stesso telaio, Felix ha commentato: “Il signor Azkaraga e tutte le persone che ci lavorano sono convinti che gli stadi non possano perdere l’anima E questo è uno stadio con un grande cuore, Quindi non c’era alcuna intenzione di sbarazzarsi di lui in qualsiasi momento”.

Ha concluso commentando come ha visto gli Aztechi dopo la loro riconfigurazione: “Occorre migliorare passerelle, scale e tante cose per la protezione civile, oggi osserviamo e osserviamo molto bene. Lo immagino con la stessa essenza di oggi, ma molto più facile da usare”.

Foto: Imago7