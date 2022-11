Mondiali Qatar 2022 | Arbitro insolito: tre cartellini gialli allo stesso giocatore (2006)

Graham Poll ha mostrato tre carte al croato Simunic: ha accettato il suo errore e non ha mai più fischiato per una partita internazionale

Graham Poll è stato l’unico arbitro inglese ai Mondiali del 2006. Aveva 42 anni e una reputazione stellare, il che rendeva ancora più difficile un errore. che pose fine per sempre alla sua carriera internazionale.

È successo nel gioco che hai deciso di valutare gruppo f: Australia e Croazia sono state misurate a Stoccarda. La partita tesa sarebbe finita 2-2, risultato che ha permesso all’Australia di qualificarsi per la prima volta agli ottavi di finale.

Ma a parte il punteggio, la partita ha lasciato un dettaglio per la storia: il giocatore croato, Josip Simunic, ha affrontato una situazione unica: Ha visto tre cartellini gialli prima di essere espulso al 93′.

Il sondaggio ha ammonito Simunic al 61′ per un fallo su Kewell. Al 90 ‘ha mostrato un altro cartellino giallo per un altro fallo su Joshua Kennedy, ma con sorpresa generale non è stato espulso.

votazione Ha scritto qualcosa sul suo taccuino e il gioco è continuato. Né i suoi assistenti Phil Sharpe e Glenn Turner, né il quarto uomo Kevin Stott si sono accorti dell’errore.

La fine della partita è stata clamorosa: l’Australia è riuscita a pareggiare il punteggio di due gol ed è stata testa di serie. La Croazia cercava disperatamente il terzo gol. Entrambe le squadre stavano già giocando con dieci giocatori.

Finalmente espulso

Quando l’arbitro ha fischiato il fischio finale, Simunic è andato a protestare contro di lui. La Croazia è stata eliminata. Il sondaggio ha ottenuto il terzo! Un cartellino giallo e – ora sì – è stato espulso.

L’Australia si è qualificata, ma il suo presidente della FA, John O’Neill, ha spiegato che “Se la Croazia vince la partita, abbiamo motivo di appellarci.

Né Graham Poll né la FIFA hanno cercato di nascondere il loro errore. L’arbitro inglese ha ammesso il suo errore e ha provato a scagionare i suoi assistenti. “La responsabilità è solo mia”, ha detto.

Nelle sue spiegazioni alla giuria, Paul ha affermato di aver scritto erroneamente il nome del giocatore australiano numero 3, Craig Moore, invece del giocatore croato Josip Simónicore, riconosciuto dalla FIFA.

Simonik, stranamente, è nato in Australia da genitori bosniaci, ma ha giocato per la nazionale croata.

Forse il suo accento australiano quando protestava contro la confusione del sondaggio, che non ha mai più fischiato una partita per la nazionale: nonostante fosse uno dei favoriti per annunciare la finale dei Mondiali, si è ritirato da arbitro FIFA & mldr; prima di essere espulso dalla stessa FIFA.