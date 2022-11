Mondiali Qatar 2022: Deschamps avverte Mbappé: “Ai massimi livelli non puoi permetterti di perdere un giocatore quando non hai palla”

cIl titolo di campione del mondo in Russia, La Francia affronta la finale dei Mondiali in Qatar come una delle favoritema con la sfida di reinventare il sistema che si adatta alla costellazione di stelle che hai in mano. Sono tante le crepe gestite da Didier Deschamps nella nazionale francese. uno di loro, Kylian Mbappé.

Avrà obblighi difensivi, inferiori a tutti gli altri giocatori dietro di lui Deschamps

Sul giocatore del Paris Saint-Germain e Che ruolo giocherai nella scelta? Hanno chiesto al tecnico a Telefono. Avrà obblighi difensivi, meno di tutti gli altri giocatori dietro di lui, come centrocampisti e difensori… Ma ai massimi livelli non puoi permetterti di perdere un giocatore quando non hai palla”.

È un attaccante che ha bisogno di libertà. Ti do questa libertà Deschamps

Tuttavia, nonostante il lavoro da fare nel recupero, Mbappe potrà fare quanto vuole in campo. “È un attaccante che ha bisogno di libertà”, dice Deschamps, “dagli quella libertà”.

critica a centrocampo

Lo scorso mercoledì pomeriggio, ha annunciato Didier Deschamps Lista 26 giocatori Chi difenderà la Francia in Qatar? La convocazione che hai ricevuto La critica si è concentrata principalmente sui giocatori selezionati fino al midollo. “Quel centrocampo per me, Uno dei più deboli nella storia della nazionale francese.afferma Jeremy Rothen di RMC.