Fse fosse Milioni vengono pagati alle squadre di calcio per il prestito giornaliero di ciascuno dei loro giocatori Partecipazione ai Mondiali. Inoltre, beneficiano del pagamento anche le società con cui i professionisti hanno contratti negli ultimi due anni. per tutto il torneo Più di 236,6 milioni di euro saranno pagati a circa 400 squadre di calcio in tutto il mondo. Questo è il risultato dell’analisi della piattaforma informativa OnlineCasinosDeutschland.com. A tal fine sono stati individuati e confrontati tra loro tutti i compensi del cosiddetto World Cup Benefit Program.. Le somme più alte sono state per Manchester City, Barcellona e Bayern Monacoh.

Il Manchester City riceve la somma di denaro più alta per i propri giocatori, in totale 5,36 milioni di euro. Il Barcellona segue direttamente con 5,34 milioni di euro. Il Bayern Monaco riceverà 4,99 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain riceve 4,65 milioni di dollari e il Manchester United completa la top five con un incasso di poco inferiore a 4,65 milioni di euro.

Il campionato spagnolo è superiore alla Bundesliga



In un confronto diretto tra i campionati professionistici, sono i club della Premier League che riceveranno il compenso maggiore: un totale di 47,99 milioni di euro fino alla fine della Coppa del Mondo. I club della Liga ottengono meno soldi; Tuttavia, con 26,2 milioni di euro, LaLiga è il secondo club più redditizio. I club della Bundesliga ricevono quasi tre milioni di euro in meno, il che li colloca al terzo posto (23,76 milioni di euro).

Anche se gli italiani non parteciperanno ai Mondiali, i club italiani si aspettano entrate aggiuntive. La FIFA pagherà alla Juventus e alla sua società circa 20 milioni di euro, occupando così il quarto posto nel campionato più pagato. Segue la Francia al quinto posto con 18,53 milioni di euro.