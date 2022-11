Mondiali Qatar 2022: Moriaso: “Con la Spagna ce la metteremo tutta”

Hime Moriyasu, allenatore del GiapponeLo ha annunciato domenica, dopo aver perso contro il Costa Rica e aver dovuto giocarsi il pass per gli ottavi di finale del Mondiale Qatar 2022 contro la Spagna nella terza e ultima partita del girone, di ritenere che la partita Prima di scegliere Luis Enrique sarà difficile, ma cercheranno la loro occasione..

Un gol di Keysher Fuller, all’81 ‘, ha tenuto in vita il Costa Rica nel torneo Ha vanificato le speranze di ottenere un pass per il secondo turno di domenica per i giapponesi, che l’avrebbero raggiunto se avessero vinto la seconda giornata del Gruppo E. È stato giocato allo stadio Ahmed Bin Ali di Al-Rayyan.

“Dobbiamo migliorare, questo è quello che dobbiamo fare ora”.L’allenatore giapponese ha ammesso. “Oggi abbiamo cercato di non prendere gol. Il primo tempo non è stato molto allettante, ma penso che abbiamo controllato il gioco e nella ripresa abbiamo avuto molto possesso palla, ma non ci è bastato. Pensavamo di vincere. ma ci hanno picchiatoMoriyasu ha detto nella conferenza stampa post-partita.

“Abbiamo perso questa partita, ma ne abbiamo ancora una. L’allenatore del Giappone ha indicato che quello che dobbiamo fare d’ora in poi è prepararlo nel miglior modo possibile.

“Usciremo per battere la Spagna. Troveremo un altro piano, quindi nella prossima partita faremo di tutto. Questo è ciò a cui dovremmo pensare. Vedremo la partita di stasera tra Spagna e Germania e cercheremo di prepararci al meglio”, ha dichiarato il tecnico giapponese, che ha annunciato l’offerta domenica scorsa. La difesa rigorosa del Costa Rica.

Battere la Germania non significa battere la Spagna. Sono entrambi campioni del mondo. La partita con la Spagna sarà dura e intensa. Essere difficile. Ma abbiamo la nostra occasione e con fiducia andremo alla partita”. Moriyasu ha sottolineato Dopo aver perso contro Ticos.

“oggi La nostra tattica non ha funzionato. “Contro la Spagna dovremo cambiare le cose”.