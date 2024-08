Monfils – Alcaraz: orari, canali TV, dove e come guardare Cincinnati Masters 1000

Carlos Alcaraz dovrà aspettare fino a venerdì prossimo per concludere la sua partita nel secondo turno dei 1000 metri del Cincinnati Masters dopo che la pioggia lo ha costretto a sospendere la partita e il resto della giornata del torneo quando ha perso 4-6, 6-6 al Messico. Il francese Gael Monfils. Venerdì, quando il gioco riprenderà, l’Alcaraz spera di ribaltare la situazione per assicurarsi un posto agli ottavi, dove il danese Holger Rune sta già aspettando.

Programma: Quando si svolgerà Monfils-Alcaraz dal Cincinnati Masters 1000?

La sospensione della partita di giovedì al Cincinnati Masters 1000 ha costretto l’organizzazione a rinviare le partite in gioco o a non iniziare la partita di venerdì, inclusa la partita di secondo turno tra Gael Monfils e Carlos Alcaraz.

Monfils-Alcaraz vincono così 4-6 e 6-6 in favore del francese, Il torneo riprenderà sul campo centrale del Lindner Family Tennis Center venerdì 16 agosto, entro e non oltre le 18:30, ora spagnola. (12:30 ora locale), nella seconda fascia oraria della giornata.

Se l’Alcaraz dovesse vincere su Gael Monfils, il tennista spagnolo dovrà giocare di nuovo venerdì, secondo la data fissata dall’organizzazione. La partita che vedrà impegnati Monfils o Alcaraz contro il danese Holger Rönn negli ottavi di finale sul campo principale entro e non oltre le nove di sera, ora spagnola. (15:00 ora locale) “Dopo un adeguato riposo”

TV: Come guardare Monfils-Alcaraz Cincinnati Masters 1000?

La seconda prova di Monfils-Alcaraz del Cincinnati Masters 1000 potrà essere seguita in diretta TV su Movistar+la rete che possiede i diritti di trasmissione del torneo in Spagna. L’incontro sarà trasmesso su Movistar+ (Dial 7) con la narrazione di José Antonio Milgo e il commento di Roberto Carretero.

Internet: Dove guardare Monfils – Alcaraz Cincinnati Masters 1000?

Su AS, potrai anche goderti un’ampia copertura di tutto ciò che accade nella partita del secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati tra Gaël Monfils e Carlos Alcaraz. Con noi potrai goderti la migliore trasmissione in diretta minuto per minuto e punto per punto della partitale foto e i video più curiosi con i momenti più importanti, oltre ai fatti e alle parole dei campioni una volta finita la partita.

