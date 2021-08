Monica Lewinsky è la consulente principale per la stagione di “Impeachment” di “American Crimes” | TV | intrattenimento

Alcune delle star e dei produttori dei documentari spiegano com’è stato lavorare con Lewinsky per ricreare lo scandalo del 1998 del presidente Bill Clinton.

Non è un segreto che Monica Lewinsky abbia partecipato alla terza stagione di Serie di documentari crimini americaniIl che amplificherebbe gli eventi dello scandalo affrontato dal presidente Bill Clinton nel 1998. Questo gruppo di anelli sarà chiamato isolamento, che in spagnolo equivale a “processo di licenziamento”.

Ora, alcuni membri del cast e produttori di isolamento Hanno parlato del ruolo importante che Lewinsky, che lavora ai titoli di produzione, ha avuto nel plasmare la storia.

Durante una tavola rotonda dell’Associazione dei critici televisivi degli Stati Uniti, tenutasi il 20 agosto, L’attrice Penny Feldstein, che interpreta Monica LewinskyLa produttrice e scrittrice Sarah Burgess ha rivelato che Lewinsky aveva voce in capitolo in ogni parola e in ogni pagina dell’opuscolo. isolamento.

Feldstein ha detto che quando ha ricevuto il documento, sapeva che ogni parola che diceva aveva l’approvazione della persona che stava portando in vita sullo schermo. “I produttori hanno rivisto tutto con lei e lei ha dato loro i suoi commenti e le sue spiegazioni. Quando è arrivato lì, ero sicuro che ci fosse qualcosa con cui si sentiva a suo agio, qualcosa che sentiva fosse reale e rappresentato”.

Un punto importante della serie è chiarire che il rapporto di Lewinsky con il presidente Clinton era reciproco e consensuale. Brad Simpson, produttore

Burgess ha aggiunto di aver incontrato personalmente Lewinsky e il regista Ryan Murphy. Per il secondo episodio, ha aggiunto alcuni aneddoti apparsi in quella conversazione.

“Monica Lewinsky è stata una consulente chiave per noi in questo spettacolo”, ha detto il produttore Brad Simpson, ma ha anche aggiunto che c’erano diversi libri e documentari, oltre a documenti di testimonianza in tribunale che dovevano rivedere.

Arco isolamento Si concentra principalmente sulle prospettive di tre donne: Lewinsky, Linda Tripp (Sarah Paulson) e Paula Jones (Annalee Ashford). Tripp era un dipendente della Casa Bianca e uno degli amici intimi di Lewinsky all’epoca, ma ha anche registrato segretamente le loro conversazioni telefoniche e le ha rese pubbliche. Invece, Jones ha fatto causa Il presidente Clinton (Clive Owen) per molestie sessuali. Tripp è morto nel 2020 e Jones non è stato consultato.

“Non esiste una tale esperienza”, ha detto Sarah Burgess di lavorare con Lewinsky. “Mi sento così Nel 1998, La nostra cultura ha creato una seconda Monica, non ha niente a che fare con la persona reale“.

Per la produzione, è stato molto importante mostrare l’ex mecenate come un essere umano che è venuto a Washington e ha attraversato il tremendo stress del lavoro alla Casa Bianca, la sensazione surreale di essere in una relazione con il Presidente degli Stati Uniti e tutto quello che è successo quando la storia è stata pubblicata.

È stata la prima persona a essere pubblicamente imbarazzata su Internet. Vogliamo mostrare cosa è successo, chi ha davvero fallito, chi ha la responsabilità di agire in modo maturo e chi ha la responsabilità di non avere una relazione con uno stagista. Brad Simpson

La produttrice Nina Jacobson ha anche notato che Lewinsky è stata molto attenta a non parlare di posti in cui non era stata e a trattare tutti i personaggi con simpatia. Quindi, evita di commentare il modo in cui i Clinton sono stati ritratti nell’impeachment, inclusa Hillary Clinton (Eddie Falco). Simpson lo ha ammesso Hillary si è rifiutata di guardare le registrazioni, nonostante i tentativi di includere il suo punto di vista.

Tuttavia, Brad Simpson ha detto che uno dei punti importanti della serie è chiarire Il rapporto di Lewinsky con il presidente Clinton era “reciproco e consensuale”.

“Era in grado di decidere, contrariamente a tutto ciò che è stato detto all’epoca”, ha detto. “Per lei è molto importante sapere che ha deciso da sola”. Secondo i produttori? “C’era una forza dinamica che lei non poteva vedere. Ero così giovane e sono anche innamorato. È incredibile per me quanti adulti fanno battute su Monica Lewinsky. Spero che questo programma cambierà questo modo di pensare. Ad una festa a New York, i diciassette anni si sono messi in fila per incontrare Monica. Per questi ragazzi, lei rappresenta qualcosa di completamente diverso. È stata la prima persona a essere pubblicamente imbarazzata su Internet. Vogliamo mostrare cosa è successo, chi ha davvero fallito, chi ha la responsabilità di agire in modo maturo e chi ha la responsabilità di non avere una relazione con uno stagista. Ci sono alcune menti che non possiamo cambiare. Questa è l’America”.

Perché, dopo tutto, non si tratta solo di incastrare Bill Clinton. Affrontare i crimini americani ha un altro obiettivo. Il nostro motto, ha detto Jacobson, è mostrare i crimini di cui “noi collettivamente, come americani, siamo colpevoli”.

“Non riesco a pensare a una storia che si adatti meglio a un guanto di sfida di questa, perché siamo così profondamente coinvolti nel modo in cui abbiamo ritratto e trattato queste donne, e siamo colpevoli quanto loro in ogni modo, loro semplicemente non ci ha segnato”.

Impeachment: crimini americani In anteprima il 7 settembre su FX. Attualmente, le prime due stagioni sono disponibili su Netflix; La prima racconta il delitto, i procedimenti giudiziari e la detenzione dell’ex atleta americano GU Simpson, Il secondo è uccidere Gianni Versace.