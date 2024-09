Il fisico spagnolo Juan Ramon Monios de Nova, con Joav Avic, membro della cooperazione ATLAS nel 2020, ha suggerito il protocollo di tomografia quantistica per monitorare i grovigli nelle collisioni ad alta energia di LHC al CERN. Nello specifico, nella dissoluzione del leptone della cortina accoppiato ad un antivertice, si osserverà una correlazione nel capitolo angolare dei leptoni la cui origine è l’intreccio tra i rotoli dei quark citati; Come segno che può essere osservato, viene proposto il segno del groviglio, in modo che la natura −1 sia il primo successo del metodo menzionato, valore D = −0,547 ± 0,002 (stat.) ± 0,021 (SYST. Tra 340 e 380 GeV /c²; Questo risultato è superiore a dieci sg (deviazioni normative) per il valore −1/3, ed è stato ottenuto dopo l’analisi di 140 FB⁻¹ dalle collisioni protone-protone a 13 TB Electron Volt CM in LHC Run 2. Questo risultato è stato annunciato nel settembre 2023 È stato confermato dalla cooperazione CMS nel giugno 2024 (apparirà in Rapporti sui progressi della fisica) Con una stima d = −0,480 ± 0,029, dopo aver analizzato 36,3 FB⁻¹ da collisioni a 13 TeV CM, che equivale a circa cinque som di valore −1/3. Nel settembre 2024 (apparirà in Revisione fisica d) Con altri segni di grovigli alle energie superiori a 800 GEV/C² dopo aver analizzato 138 FB⁻¹ da LHC Run 2. Questo risultato è il nuovo record di potenza per il monitoraggio quantitativo dei grovigli.

È stato osservato utilizzando il kuark superiore perché il suo tempo di dimezzamento (∼ 10⁻²⁵ ⁵ al secondo) è più breve della scala hedon (∼ 10⁻²⁵ ⁵ al secondo) e della scala di non correlazione degli spin (∼ 10⁻ ²¹ ancora). Grazie a ciò, i grovigli si diffondono tra la rotazione dei quark superiori e degli antiquark fino ai suoi prodotti di decadimento. Per accorgersene chiaramente dobbiamo ricorrere alla dissoluzione del leptone, attraverso la traccia elettrica, a partire dalla metà dell’età del bosone w (∼3 × 10⁻²⁵ ancora) è anche più breve della scala del legame rotazionale; Nello specifico si ricorre alla dichiarazione T → wb → b ℓ ν, dove il vertice diminuirà verso il basso e bouzon W, che a sua volta decade in Leipton (Elettrone o Mayon) e Netrino (e la stessa cosa per l’anti-superficie). Sia ATLAS che CMS possono rilevare l’angolo tra ciascuno dei leptoni, siano essi elettroni o muoni, con grande precisione, consentendo di stimare il segno di entanglement D. Lo spin di ciascun quark si comporta come un qubit, descritto da una matrice 2 x 2,. ed entrambi ruotano come il prodotto di due qubit, descritti con una matrice 4 x 4, con 15 laboratori reali (Hermitic N N n con un’unità che segue N² – 1). È molto difficile determinare tutte le transazioni, quindi è possibile trovare una nota; Muñoz de Nova e Avic hanno proposto di utilizzare D = tr(C)/3 = −(1 + δ)/3, con δ>0 per l’entanglement (secondo il criterio di Pérez-Horodecki). E il suo vantaggio è che la sezione trasversale differenziale del semestre angolare tra i limoni è (1 − d cos φ)/2, con φ l’angolo tra le tendenze lettiche. Questo parametro non è l’unica possibilità, ma è la più ovvia. Infatti, CMS ha pubblicato nel 2019 un’analisi di questi angoli che ha portato a D =0,237 ± 0,011> −1/3 per l’intera massa della coppia superiore. Per questo motivo, Monuz de Nova e Avic hanno suggerito nel 2020 di analizzare l’intervallo di massa bassa, inferiore a 450 GB di elettroni/C² (e più del doppio della massa del kuark superiore).

Il risultato del nuovo ATLAS e i risultati del nuovo CMS. Sebbene tutti sappiano che esiste sempre una combinazione di particelle causata dalle collisioni dell’LHC, notarlo non è facile. Grazie alla definizione di ciò che è bene osservabile, questo risultato è stato raggiunto. I documenti di ricerca sono ATLAS COLLABORATION, “Quantitative Control with upper Quarks in ATLAS”, Nature 633: 542-547 (18 settembre 2024), Di: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07824-z, arXiv:2311.07288 [hep-ex] (13 novembre 2023); Cooperazione CMS, “Nota grovigli quantitativi nella produzione di coppie di quark superiori nelle collisioni di protoni con un protone a √s = 13 tev”, riferisce sui progressi nella fisica (introduzione), arxiv: 2406.03976 [hep-ex] (06 giugno 2024), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.03976; CMS, “misure di polarizzazione, connessione della rotazione e monitoraggio del groviglio nelle coppie di quark superiori utilizzando Leipton + getti di collisioni protone-protone a √s = 13 TB Electron Volt”, revisione fisica D (introduzione), arxiv: 2409.11067 [hep-ex] (17 settembre 2024), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.11067.

Articoli teorici che hanno proposto l’idea originale del nuovo protocollo sono Yoaf Affick, Juan Ramon Monuz de Nova, “Tanger and Central Central Photography with the upper Quarks in LHC”, https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01902-1, arXiv:2003.02280 [quant-ph] (04 marzo 2020), Joav Avic, Juan Ramon Monoz de Nova, “Informazioni quantistiche con i quark più alti nella QCD, Quantom 6: 820 (29 settembre 2022), Daw: https://doi.org/10.22331/q-2022-09-29-820, arXiv:2203.05582 [quant-ph] (10 marzo 2022).

Nella fisica quantistica, quando due particelle hanno la stessa origine, alcune delle loro proprietà saranno intrecciate. Nel caso previsto per un glutine uniforme, che produce una coppia di anti-sommità, entrambe ruotanti di 1/2, la loro rotazione porta ad una condizione intrecciata. La maggior parte delle collisioni hideon nella grande Hadron Corporation sono molto rumorose, a causa dell’accumulo di collisioni, il che significa la perdita di connessioni tra gli spin (lo spin non è connesso). Pertanto, il monitoraggio dei grovigli quantitativi in ​​tali scontri richiede un’analisi molto accurata. Fortunatamente il vecchio kuark decade molto rapidamente tanto che i suoi prodotti sono caratterizzati dalla sua interconnessione a fuso; Se anche questi prodotti decadono molto rapidamente in particelle che possiamo notare, come accade nel decadimento del bosone W di BOPENT, possiamo usare le particelle scoperte per monitorare il groviglio.

Come appare la forma che apre questo pezzo, ATLAS nota l’intreccio tra le coppie della sommità e dell’anti-superficie con un blocco al centro della massa compreso tra 340 e 380 GEV/C², che ha portato al valore D = −0,547 ± 0,002 (statistiche) ± 0,021 (STAT.) −1/ 3, e più di 500 GEV/C² Otteniamo D = −0,098 ± 0,001 (STAT.) ± 0,021 (SYST.)> −1/3. Secondo le stime teoriche di Monuz de Nova e Avic, i grovigli con parametro D possono essere osservati fino ad una massa di circa 550 GEV/C². Come mostra questa figura, esistono altre combinazioni dei 15 parametri della matrice di correlazione che possono essere utilizzate per blocchi più grandi.

Come sempre nella fisica delle particelle, l’osservazione va sempre fatta quando molti Sigma (il valore dieci dell’Atlante) superano la cautela (forse per questo l’articolo inviato a Nature il 14 novembre 2023 non è stato accettato fino al 12 luglio 2023). ). C’è sempre bisogno di una conferma indipendente. Fortunatamente, il 6 giugno 2024, il sistema di gestione dei contenuti (CMS) è stato pubblicato su Arxiv, affermazione necessaria per accettare l’articolo ATLAS sulla rivista Nature (firmato da Muñoz de Nova, sebbene non sia membro della cooperazione; è un pratica davvero eccezionale in questo campo). CMS ha analizzato 36,3 FB⁻¹ dalle collisioni in due modi, per ottenere i blocchi anti-coppia superiore tra 345 e 400 gev/c² D = −0,480 ± 0,017 (statistiche) ± 0,023 (SYST.)

Poiché tutti amano i record (poiché quest’anno è l’anno olimpico), CMS ha pubblicato la sua analisi a settembre per tutte le collisioni dell’LHC Run 2 (138 FB⁻¹). Ho usato diversi segni di groviglio, come ad esempio E $ \ Delta_E $, utilizzando le collisioni con un piccolo angolo | Nature (magari approfittando di Muñoz de Nova), ma CMS pubblicherà il record di potenza in Revisione fisica d. Naturalmente, ATLAS seguirà l’epopea l’anno prossimo. Questo tipo di competizione sanitaria avvantaggia sempre la scienza.