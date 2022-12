Monster Hunter Rise non avrà una versione fisica su PS5, PS4 o Xbox

Capcom ha annunciato quel giorno L’ascesa del cacciatore di mostri Sarà rilasciato su console di Sony e Microsoft a gennaio. Questa versione è iniziata come un’esclusiva per Nintendo Switch, ma un anno dopo è apparsa su PC. E dopo un anno… uscirà anche lui PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One: il 20 gennaio 2023.

Tuttavia, sì, ci sarebbe qualcosa che potrebbe essere fatto Unico per la versione Switch Da L’ascesa del cacciatore di mostri: sarà l’unico che avrà un formato fisico.

Capcom ha confermato al mezzo Jimatsu Quello Monster Hunter Rise uscirà solo in digitale. Non sono previste versioni fisiche per PS5, PS4 o Xbox.

L’uscita di Monster Hunter Rise su PlayStation e Xbox “conferma” che si tratta del sesto capitolo di questa saga, dopo Monster Hunter 4 per 3DS e Monster Hunter World per PC, PS4 e Xbox One, oggi è il gioco più venduto di Capcom.

Ciò significa che le versioni fisiche di Nintendo Switch saranno le uniche ad avere un formato fisico, qualcosa che sarà molto apprezzato dai collezionisti.

E sì, stiamo parlando di rilasci, perché le cartucce di Monster Hunter Rise sono uscite su Switch nel 2021 e Monster Hunter Rise Sunbreakla versione che include come standard il DLC uscito a giugno 2022.

Monster Hunter Rise su PS5, PS4, Xbox… e Game Pass

Dopo un leak, lo ha confermato uno sfortunato tweet di Microsoft L’ascesa del cacciatore di mostri Verrà rilasciato a gennaio sui dispositivi Microsoft. Subito dopo è stato confermato che uscirà il 20 gennaio, in due versioni PS5 e Xbox Series X | S. Come avviene in PS4 e Xbox One.

Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store), e uscirà anche su Windows Store per PC. Dal primo giorno (20 gennaio 2023) sarà disponibile PC Game Pass e Xbox Game Pass, anche nel cloud.

Un altro dettaglio importante è che le versioni PS5 e PS4 Non avranno progressione incrociata, a differenza di Xbox One, Series X e PC (Windows). Inoltre, Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’espansione, sarà rilasciata su queste piattaforme nella primavera del 2023.