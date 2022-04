Moon Knight: Il suo produttore dice che il potenziale del personaggio nel MCU è infinito

cavaliere della luna è stato rilasciato Con relativo successo su Disney+. Il 30 marzo ha debuttato Oscar Isacco Nel Marvel Cinematic Universe con uno dei personaggi più complessi che abbiamo visto nel genere dei supereroi nella Casa delle Idee. L’episodio pilota è stata una dichiarazione di intenti, in un modo di lavorare che distilla la propria identità che fa un personaggio Marco Spettro Può mostrare una personalità unica.

Tuttavia, allontanarsi così tanto dalla melodia vista nei Marvel Studios ha molti media e spettatori che si chiedono come Moon Knight possa unirsi agli altri personaggi che condivide a casa. Per alleviare questo e dare speranza Il futuro di Moon Knight nel MCUProduttore di romanzi Concessione Curtisparlare francamente con collisore Riguardo alle scelte che ritieni che il personaggio possa essere disponibile.

In breve, per stuzzicare l’appetito, Moon Knight può essere in qualsiasi ambiente Grazie ai molteplici personaggi e ai diversi toni che la serie ha abbracciato. Che si tratti di commedia, horror o azione, il personaggio Oscar Isaac può muoversi come un pesce nell’acqua.

Ha una vasta gamma di opzioni.

“Dato che abbiamo esaminato così tante sfumature interessanti con questa serie – l’avventura d’azione globale, lo scontro tra aspetti di Night Terror, lo studio del personaggio sulla salute mentale o l’umorismo – penso ovunque si trovi il boss Marvel. [Kevin Feige] Se sei interessato a ricevere questo personaggio in futuro, non ci sarà nessun angolo nell’MCU in cui normalmente non si troverebbe un Moon Knight”.

Ciò significa che alla fine vedremo sicuramente Moon Knight Incorporato nei lungometraggi per i personaggi dei Marvel Studios E anche partecipando ad altre serie. Per ora sì, è tempo di concentrarsi sulla sua serie che è ancora in pieno sviluppo.