Morbius è la peggiore apertura della Marvel dai tempi di The New Mutants

I primi dati al botteghino per Morbius hanno rivelato che il film di Jared Leto è la peggiore apertura della Marvel dai tempi di The New Mutants.

Come menzionato Il giornalista di HollywoodE il Morbio Ha avuto un’apertura da 5,7 milioni di dollari giovedì sera ai National Theatres. Questo lo ha reso il peggior film basato su Fumetti Marvel Da nuovi mutanti. film Sony Pictures Entertainment campionato Jared Leto Ho appena raccolto sei milioni di dollari. Almeno questo è in aggiunta ai $ 750.000 che ammontano a $ 750.000 per il film. X uomini Ad agosto 2020, nel mezzo di una pandemia. Tuttavia, cade al di sotto di tutti i lanci Fase 4 di UCM.

Questi sono i dati per gli ultimi film Marvel rispetto a Morbio E il nuovi mutanti. Li elenchiamo di seguito:

Black Widow: $ 13,2 milioni

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: 8,8 milioni di dollari

Veleno: Ci sarà un massacro: 11,6 milioni di dollari

Per sempre: $ 9,5 milioni

Spider-Man: No Way Home: $ 50 milioni

I numeri non sono affatto buoni e le prospettive sono anche peggiori!

Potresti paragonarlo a Spider-Man: Non c’è spazio per casa Non proprio giusto, dato l’evento ragno che Marvel Studios e Sony Pictures hanno riunito. Tuttavia, è giusto confrontare Morbio Insieme a Veleno: Ci sarà un massacro. Alla fine, fanno parte dello stesso universo e dovrebbero avere la stessa importanza, anche se uno è un sequel e l’inizio di un altro franchise. Tuttavia, non sarebbe giusto paragonarlo nuovi mutanti Il momento dell’epidemia.

Sii così, prospettive Morbio Non sono affatto buoni. Alcuni analisti affermano che terminerà il suo tour negli Stati Uniti con solo 70 o 90 milioni di set. Dovrai sicuramente contare sul tuo viaggio nel mercato internazionale. Forse il carattere si correla meglio in altri mercati, ma le prospettive nazionali sono molto deboli.