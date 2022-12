Morgan Stanley: “Adesso il contante è re”

Cathy Entwistle, CEO, Inc Morgan StanleyLo ha indicato In questo mercato ribassista, il denaro è il re. buon momento per Potrebbe essere una buona idea riallocare le partecipazioni e rimanere con i contantiper me Ines Ferry di Yahoo Finance.

“Consigliamo di approfittare di questi momenti in cui il mercato è al rialzo, durante questo mercato ribassista, per riallocare i portafogli, ripulire alcune delle partecipazioni che non vogliamo più e rimetterle in cose che non vogliamo”, ha detto Entwistle Yahoo Finanza in diretta.

“È incredibile che ora il denaro sia il re. Molto potente. Ti pagano con i tuoi soldi”, ha aggiunto Entwistle.

Il I tassi sui certificati di deposito sono in aumento Nel bel mezzo dell’attuale politica di inasprimento monetario della Federal Reserve.

“Ci piacciono anche le obbligazioni, le obbligazioni societarie municipali e di alta qualità, nonché i Treasury”, ha aggiunto Entwistle.

Entwistle ha osservato: “La parte azionaria è un po’ complicata al momento, siamo molto cauti e cauti e andiamo avanti solo quando avremo più tiri nel mercato rispetto a rialzi nel mercato”.

E ha detto che se rimarrai in azioni, le azioni difensive sono un modo per giocare sul mercato. Quincy Crosby, Chief Equity Strategist presso LPL Financial.

“Amiamo ancora l’assistenza sanitaria”, ha detto Crosby. “Una volta che i mercati dei capitali torneranno in vita, vedrai un gran numero di accordi nel settore sanitario, della biotecnologia e della più ampia industria farmaceutica”.

Crosby è anche ottimista riguardo all’energia. “So che i prezzi del petrolio sono scesi, [pero] In realtà ci piace l’Energy Complex”.

Crosby se ne accorse Il petrolio greggio ha provocato i timori del coronavirus in Cinacon i mercati che risentono anche del calo della liquidità.

“Pensiamo che cambierà”, ha aggiunto Crosby. “Abbiamo una carenza. Dobbiamo arrivare al lato verde se è quello che stiamo cercando”.

“L’America ha bisogno di lavorare con qualcosa, diesel e gas, finché non arriviamo dall’altra parte”, ha detto Crosby.

Morgan Stanley Viene scambiato a $ 91 e l’EMA a 70 periodi ha appena attraversato l’EMA a 200 periodi, il che ci darà un segnale rialzista. Nel frattempo, gli Ei sono per lo più rialzisti.