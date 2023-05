“Mortal Kombat 1” confermato: informazioni su personaggi, data di rilascio, versioni, trailer e altro

Dott..Dopo una lunga attesa, è stato finalmente confermato Nuovo videogioco franchising “Combattimento mortale”. È per questo NetherRealm Studios e Warner Bros. Hanno annunciato l’arrivo del loro attesissimo titolo da nominare Combattimento mortale 1.

Si tratta di un parziale riavvio della leggendaria serie di videogiochi di combattimento, che è passata dall’uscita di “Mortal Kombat 11” ad oggi con “Mortal Kombat 1”. Ciò è dovuto agli eventi accaduti al termine del suddetto ultimo titolo M.Quando Liu Kang Sconfiggi Kronika e Shang Tsung per diventare il potente Dio del fuoco e guidare la Terra verso la pace.

con questo, Edbon Lui responsabile Per tutti i Mortal Kombar Giochi della Warner Broscosì come il presidente di NetherRealm aveva precedentemente indicato di essere al lavoro su un nuovo titolo, però Pensava che sarebbe stato “Mortal Kombat 12”.

È stata una grande sorpresa, ma è stato anche qualcosa che i fan hanno festeggiato attraverso i social network e le piattaforme digitali, poiché ritengono che l’arrivo di una nuova linea temporale darà a Mortal Kombat maggiore vitalità di fronte ai suoi numerosi boss e sub-boss. Nel corso degli anni, dal suo lancio originale nel 1992.

Quando uscirà Mortal Kombat 1?

Sviluppato da NetherReal Studios, il nuovo gioco MK sarà lanciato ufficialmente il 19 settembre 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Xbox Series S e anche per PC, lasciando fuori il gioco. Uno.

È stato inoltre confermato che puoi iniziare a pagare la tua prenotazione di gioco da questo giorno, venerdì 19 maggio.

Personaggi confermati di Mortal Kombat 1

Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung e Johnny Cage. Ovviamente, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri “kombatants” e gli aggiornamenti del gioco man mano che verranno rilasciati, così come la possibilità che i personaggi ospiti vengano nuovamente inclusi, come è successo dal precedente riavvio di “Mortal Kombat”, che com’era noto come “Mortal Kombat 9”.

Rilasci MK 1 per tutte le console

Mortal Kombat 1 Standard Edition – Includerà il gioco in forma fisica o digitale a seconda della piattaforma. Su PC è acquistabile solo nella sua copia digitale, mentre entrambi saranno disponibili su PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S.

Mortal Kombat 1 Premium Edition – Su Nintendo Switch e PC, sarà disponibile solo in formato digitale. Sia il formato fisico che quello digitale saranno disponibili per PS5 e Xbox Series X | S. include il contenuto base della Regular Edition e del Kombat Pack, oltre all’accesso anticipato a partire dal 14 settembre e 1250 Dragon Crystals. È la valuta del gioco. Per quanto riguarda il Kombat Pack, contiene la skin Johnny Cage basata su Jean-Claude Van Damme, l’accesso anticipato a sei personaggi aggiuntivi e cinque nuovi kameo kombatant. Tutto sarà disponibile il giorno del lancio.

Mortal Kombat 1 Kollector Edition – Sarà disponibile in forma fisica solo per PS5 e Xbox Series X | S. Includerà tutto ciò che è stato menzionato nelle due precedenti edizioni insieme a una figura di Liu Kang di circa 42 cm. Questo è stato progettato da COARSE. Includerà anche un completo ispirato all’estetica del gioco di Liu Kang, una cassa in acciaio, tre illustrazioni esclusive e altri 1.450 Dragon Crystal.

Oltre a tutto questo, il pre-acquisto di Mortal Kombat 1 arriverà anche con in regalo la figura del leggendario cattivo Shang Tsung.

PS5 e Xbox Series X | S ha anche accesso alla beta, che si svolgerà tra luglio e agosto.